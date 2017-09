Svar til Venstre: Ingen berøringsangst

Debat: Venstre kritiserer Socialdemokratiet i Ballerup for at være berøringsangste overfor vores nydanske medborgere og deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Af Musa Kekec (A), Formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Ballerup Kommune

Denne sag udspringer af den såkaldte ”Odense model”, hvor kommunen gennemgik deres egen kategorisering af indvandrerkvinder som henholdsvis ”aktivitetsparate” og ”jobparate”. Dette endte med at 9 ud af 10 kvinder skiftede kategori – dog uden at få et reelt job.

Dette blev fremlagt som en ”ny standard” af Beskæftigelsesministeren, men som viste sig at være en oppustet ballon. Indsatsen for målgruppen viste sig at være noget af det ringeste på landsplan.

Ballerup er en af landets bedste kommuner hvad angår aktivering og beskæftigelse, hvilket blev bekræftet endnu en gang i sidste uge af selve Beskæftigelsesministeren, som roste Ballerup for deres indsats og resultater under et besøg i ministeriet. Data viser nemlig, at vi gør det bedre end både Region Hovedstaden og på landsplan. Måske Venstre skulle aflægge ministeren et besøg også? Vi kan blot anbefale det – dog forbundet med den risiko at det efterfølgende kan give følelsen af ”ydmyghed og tilfredshed” og en smule rødmen i kinderne.

Vi har i budget 2017 afsat knap seks millioner kroner til hele målgruppen af borgere på kontanthjælp, som også omfatter denne målgruppe. Samtidigt har vi søgt og fået ekstra midler fra ministeriet til at lave en ekstra indsats overfor målgruppen – hvis dette er berøringsangst så lad det være berøringsangst i Venstres øjne.

Vi har samme forventninger til alle Ballerupborgere – uanset oprindelse – da vi tror på devisen om ”at dem der kan, skal være en del af fællesskabet og bidrage”.