Fakta om integration

Debat: Åbenhed og adgang til information er afgørende for, at man forstår hinanden og kan føle sig tryg, også når det handler om integration af flygtninge og indvandrere. Vi undrer os derfor over, hvorfor det ikke er muligt at finde faktuelle oplysninger på integrationsområdet på kommunens hjemmeside, når der ikke er noget at skjule, og Ballerup på mange områder klarer sig rigtig godt.

Af Lene Knüppel Andersen (B), Spidskandidat for til kommunalvalget