Flere p-pladser i Ballerup

Der bliver plads til lidt flere biler i Ballerup bymidte, når kommunen indretter parkeringsplads ved Rolighedsvej og Hold-an Vej. Foto: Privatfoto

På hjul: Der skal etableres en række nye p-pladser, både midlertidige og permanente ved Ballerup bymidte.

Af Ulrich Wolf

En ting er sikkert. Bymidter har ofte behov for parkeringspladser til de mange biler, der hver dag kører og befinder sig i centrum af en snart sagt hvilken som helst by af en vis størrelse. Således også i Ballerup, hvor kommunalbestyrelsen har bevilget knap to millioner kroner til en række nye parkeringspladser på Rolighedsvej.

På Rolighedsvej tæt på Hold-an Vej ligger nu et græsareal der ikke benyttes til noget. Planen er nu, at det areal kan omdannes til permanente p-pladser, hvor folk med ærinde i centrum kan parkere. Planen skal også ses i lyset af, at der er ved at blive etableret en ny banegårdsplads og at det vil kræve et ’p-plads tilskud’.

Området skal asfalteres, og der skal være afvanding, lys og opstribning til 18-20 p-båse. Det vil koste i alt 1,3 millioner kroner.

Dertil kommer, at politikerne vil udvide parkeringsarealet på hjørnet af Linde Alle og Hold-an Vej, så der kan laves endnu 8-10 p-pladser. Arealet er grusparkering og skal ikke udvides mere udover den nu planlagte udvidelse. Det vil koste i omegnen af 500.00 kroner at få de ekstra pladser på grusparkeringen. Det betyder samtidig, at det grønne bælte og de store træer bibeholdes.

De planlagte udvidelser vil formentlig allerede i år kunne gennemføres.