Ballerup er på vej op ad DI’s erhvervsliste

Der er kommer gang i hjulene i samfundet. Men det går også godt med at servicere erhvervslivet i Ballerup, viser den nyeste DI-opgørelse. Foto: Arkivfoto.

Undersøgelse: Den seneste DI-undersøgelse af erhvervsklimaet i landets kommuner viser en markant bedre placering for Ballerup. Borgmesteren er tilfreds, men lægger mere vægt på det daglige arbejde for et godt erhvervsklima.

Af Ulrich Wolf

Det er den tid på året igen, hvor Dansk Industri (DI) tager temperaturen på erhvervsklimaet i landets kommuner. De seneste år har været nedslående læsning for politikerne i Ballerup idet kommunen er raslet ned på listen, sidste år til en plads som nummer 56.

Men i dette års undersøgelse er Ballerup røget hele 18 pladser op på listen, hvilket rækker til en plads som nummer 38. Det er blandt de bedste placeringer i Storkøbenhavn og det glæder borgmester Jesper Würtzen (A).

»Det er da godt, at vi er røget op på den liste og det er vi tilfredse med. Men jeg må sige, at jeg ellers tager det roligt. For vores placering på den liste er ikke så vigtigt, som den kontakt, vi har med virksomhederne hver dag og de input vi får, når vi besøger virksomhederne,« siger borgmesteren.

Det går godt

Han pointerer, at det generelt går godt for erhvervslivet i Ballerup, hvor mange store virksomheder vælger at bosætte sig.

»Vi har en del store udenlandske virksomheder, der kommer til Ballerup. Samsung, og EG og Novo, der udvider i Måløv. Så vi kan se, at det går godt for erhvervslivet i Ballerup,« siger Jesper Würtzen, som har større tillid til en anden mere forskningsbaseret undersøgelse, som Ballerup Kommune har fået foretaget.

»Det er 95 virksomheder, der har svaret i DI-undersøgelsen, men vi kan ikke få at vide, hvem det er og hvad de helt konkret har svaret på. Det gør det svært for os at ændre på noget og forholde os til undersøgelsen. Til gengæld har vi haft gang i vores egen undersøgelse, hvor 250 virksomheder har svaret helt konkret på hvad der var godt og hvad der kunne forbedres. Det er en undersøgelse, som vi kan handle på,« siger Jesper Würtzen

Bedre infrastruktur

Han understreger, at Ballerup Kommune altid lytter til virksomhederne og deres ønsker, blandt andet ved de mange besøg, som borgmesteren og erhvervschef Jette Rau foretager.

»Vi har virksomheder, der har ønsker om forbedret infrastruktur og det har betydet, at vi har fået en mere smidig afvikling af trafikken i krydset ved Ballerup Byvej og Lautrupparken. Vi har desuden presset på for at få forbedret og udvidet svingmulighederne ved Klausdalsbrovej og det er lykkedes, selvom det ikke er vores vej. Så vi lytter, når der er ønsker fra erhvervslivet,« siger Jesper Würtzen, som samtidig henviser til den nye erhvervs- og vækstpolitik, som Ballerup Kommune har vedtaget og som har sat en række konkrete mål for at få endnu mere gang i væksten i kommunen.

Stadig dækningsafgift

På et punkt er der hvert år kritik af Ballerup Kommune, nemlig på dækningsafgiften. Men den vil Ballerup ikke droppe.

»Vi har en høj dækningsafgift og det hører vi for. Men den er i Ballerups interesse. Langt de fleste af de mennesker, der arbejder i de store og videnstunge virksomheder i Lautrup-området bor i andre kommuner. Det betyder, at de kører hjem og betaler deres skat i andre kommuner. Derfor opkræver vi dækningsafgift, så vi som kommune får noget ud af, at der er så mange pendlere. I modsætning til eksempelvis en del jyske kommuner, hvor der ikke er dækningsafgift, men hvor rigtig mange bor og arbejder i samme kommune. Så dækningsafgiften forsvinder nok ikke lige foreløbig,« siger Jesper Würtzen, som trods alle forbehold naturligvis glæder sig over, at DI’s undersøgelse igen placerer Ballerup bedre end i flere år.