»Det har været sliddet værd«

Det har været fire hårde, men spændende år for Mette Hedegaard i kommunalbestyrelsen i Ballerup. Nu går turen til Søborg og derfor må hun droppe sit kandidatur til næste valgperiode. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Tilbageblik: Mette Hedegaard, Enhedslistens skarptungede gruppeformand i Ballerup, forlader både kommunalpolitik og byen. Hun kan se tilbage på en periode med resultater, gode venskaber og et enormt slid.

Af Ulrich Wolf

Det kan godt være, at det bliver lidt kedeligere at være til kommunalbestyrelsesmøder i Ballerup fremover. For en af de mest markante personer i den 25 m/k store kommunalbestyrelse, Mette Hedegaard fra Enhedslisten, dropper sit kandidatur. Hun flytter sammen med resten af familien til Søborg ved årsskiftet og kan derfor ikke stille op i Ballerup.

Hun blev valgt ind ved sidste valg og har altså siddet i kommunalbestyrelsen i fire år og kan se tilbage på en omtumlet, spændende og benhård periode i sit liv.

»Jeg meldte mig ind i partiet i 2001 og har siden da arbejdet på at komme ind i kommunalbestyrelsen. Men vi blev først valgt ind i 2014, så man kan ikke sige at mit kandidatur er nyt. Jeg har hele tiden været optaget af skole- og institutionsområdet. Jeg har selv børn, er lærer og brænder især for at gøre en forskel på det område. Det er også der, hvor jeg har kæmpet en del kampe i de foregående år,« siger Mette Hedegaard, som mener, at hun har fået ret meget ud af sine fire år i kommunalpolitik.

For meget og for lidt

»På nogen områder synes jeg, at jeg har fået rigtig meget ud af det – og mere end forventet. På andre områder er det gået for langsomt. Men når situationen er den, at vi har to pladser ud af 25 og socialdemokraterne har absolut flertal, så handler det om at overbevise dem om, at man har fat i noget. Det er faktisk lykkedes i en del tilfælde,« siger hun.

Hun fremhæver især angsttilbud til børn, som en af de sager, som Enhedslisten har fået igennem. Men også på andre områder som bæredygtighed og erhvervs- og beskæftigelsesområdet, mener Mette Hedegaard, at det er lykkedes at få flertallet med på den.

»Vi har et mål om at sætte borgeren i centrum. For eksempel har vi været aktive på området omkring aktivering. Vi fik fjernet kompetencecentret og vi fik ændret ressourceforløbene, så folk ikke hang i det system i årevis, men rent faktisk blev afklaret eller fik tilkendt førtidspension. Det synes jeg er en præstation, som jeg kan se tilbage på som en succes,« siger Mette Hedegaard.

Følelser og politik

Men én ting er politiske kampe, sejre og nederlag. Som nævnt har Mette Hedegaard været en af de markante politikere. Hun har altid råbt højt og haft en lidt ironisk og bidende humoristisk stil, der har ramt både politiske venner og fjender. Men det er ikke en bevidst strategi, afslører hun.

»Jeg er styret af følelser og er meget passioneret. Det er en vane jeg altid har haft og det er en del af mit DNA, både i politik og privat. Indimellem siger jeg til mig selv ’i dag Mette, holder du din kæft’. Men jeg kan ikke lade være. Jeg er klart et følelsesmenneske, men til gengæld handler det ikke om temperament. Jeg er faktisk meget rolig, det vil de fleste, der kender mig, skrive under på,« siger Mette Hedegaard, som sin skarpe stil til trods faktisk har fået et ret godt forhold til alle i kommunalbestyrelsen og som efter nogen overvejelse udråber borgmester Jesper Würtzen som den politiker i Ballerup, hun har størst respekt for fordi han ifølge hende lytter og reelt ønsker at få flest mulige med i de politiske beslutninger.

Et rockende fællesskab

»Generelt har vi et godt forhold til hinanden i kommunalbestyrelsen. Jeg har kun fået positive tilkendegivelser fra alle i salen i kølvandet på min ’afsked’. Jeg synes, det er positivt, at vi kan være uenige politisk og vi kan også diskutere heftigt, men alligevel have det godt sammen,« pointerer Mette Hedegaard, der har fundet et specielt fællesskab med sin største politiske modsætning, Lone Madsen fra Nye Borgerlige.

»Jeg har haft en fest med Kåre Harder Olesen (V), Martin Jonassen (C) og Lone Madsen (D) til et fælles arrangement. Og jeg fandt ud af, at både jeg og Lone Madsen elsker at høre AC/DC og rocke til det. Så der er bestemt gode relationer på tværs af de politiske skel – heldigvis,« siger Mette Hedegaard, som trods den massive socialdemokratiske dominans, alligevel synes, der er en god opposition i Ballerup.

»Jeg synes egentlig, at oppositionen gør det ok. Vi har i Enhedslisten også været en opposition, men jeg er glad for, at vores parti ikke er så hierarkisk opbygget og at man ikke bare så let retter ind efter partilinjen, selvom man måske personligt er uenige i en linje,« siger Mette Hedegaard, som alligevel har den bedste relation til sin partifælle og sit bagland.

Et godt bagland

»Jeg må sige, at min største tak skal gå til Ali (Abbasi, red.). Jeg ved helt ærligt ikke, hvordan det skulle været gået uden ham. Vi er forskellige, men vi supplerer hinanden rigtig godt. Dertil kommer et rigtig dygtigt bagland, der har gjort et kæmpe arbejde. Det er et enormt pres at være i kommunalpolitik og jeg måtte jo også tage orlov et stykke tid for et par år siden på grund af det voldomme pres det er. Der kunne jeg nyder godt af nogle gode folk bag kulissen.

Det kan godt være, at det er mig, der siger de sjove ting, men det er dem, som laver det store arbejde,« understreger Mette Hedegaard, som også har været meget opmærksom på at forvalte den indflydelse, nogen vil sige magt, som man har som politiker, med ydmyghed.

»Man skal ikke bevæge sig for langt væk fra dagligdagen inde bag rådhusets mure. Vi er trods alt fritidspolitikere. Jeg har generelt et problem med ordet ’borgere’, som vi politikere bruger. Det har en indbygget sproglig afstand, og jeg er meget opmærksom på ikke at komme for langt væk fra det almindelige liv. Men jeg har ikke fundet noget bedre ord,« erkender hun.

Ikke mere politik

Måske kan det også være lige meget nu. Mette Hedegaard er snart selv ’borger’ igen og der er ikke udsigt til, at man ser hende i Gladsaxe Byråd om en årrække.

»Hvis du spørger mig nu, så nej. Det kan være, at jeg måske med tiden bliver formand for Søborg Petanqueklub, men jeg håber, at nogen har skudt mig inden. Nej, jeg skal ikke ind i politik igen. Nu vil jeg gerne passe mit job på fuld tid, se mine børn og være til stede der. De har ofte måtte lave mad selv og været overladt til sig selv, fordi politik kræver så meget. Så nu vil jeg trække det politiske stik,« siger Mette Hedegaard overbevisende, og selvom hun er lidt ked af at trække sig lige før et valg, så er hun fortrøstningsfuld for fremtiden.

»Vi har som nævnt et godt bagland. Ali Abbasi bliver ny spidskandidat og vi har flere erfarne og friske folk på spring, så det skal nok gå. Jeg tror på, at vi også i den kommende periode skal få en indflydelse på politik i Ballerup, hvis vi bliver valgt ind,« slutter Mette Hedegaard, som kæmpede i mange år for at komme ind i den politiske varme og fik en kort, men intens periode i Ballerups politiske landskab.