Nu må DF-angrebene på flygtninge stoppe

Debat: Det er på ingen måde i orden, at vores nye borger, Maher Rasho, skal gå rundt og have ondt i maven på grund af de helt uantagelige og umenneskelige angreb på hans person, som kandidater fra Dansk Folkeparti i flere læserbreve har fremført her i Ballerup Bladet.

Af Lolan Marianne Ottesen (A), 1. viceborgmester og formand for Social- og Sundhedsudvalget

Angreb, som har været ubehagelige reaktioner på den fortælling og interviewet Ballerup Bladet bragte med overskriften ”Fra Alleppo til Ballerup”. Angreb, som i den grad har antydet mistænkeliggørelse om snyd i forhold til, at han – fra Udlændingestyrelsen – har fået meddelt flygtningsstatus. Angreb, som også har foranlediget, at DF har sendt spørgsmål til ministeren på området (Inger Støjberg).

For bedst muligt at støtte Maher og få stoppet DF-angrebene på ham er forholdene omkring hans flugt fra Syrien til Tyrkiet og her til Danmark juridisk undersøgt.

Det forholder sig – som også Maher hele tiden har fortalt – sådan, at han opholdt sig illegalt i Tyrkiet og IKKE havde nogen opholdstilladelse i landet. Det betyder, at han ikke kan sendes tilbage. Der er vores lovgivning her i Danmark heldigvis helt klar og tydelig.

Maher er stadig en rollemodel og en ny Ballerup’er, som både er aktiv med hensyn til sprogundervisning, hans uddannelse, arbejdsliv og fritidsliv her, hvor han lokalt er med omkring den nye forening ”Dialogforum for foreninger m.fl., der arbejder med integration og inklusion i Ballerup Kommune”.

Tak til Toke Solvind (Ø) for hans læserbrev i sidste uges Ballerup Bladet. Hvor er jeg bare så enig med dig i din kritik af Michael Jensen (DF). Enkeltsager har DF desværre altid elsket at kaste sig over.

Og stop så de personlige angreb. Maher har vist rigeligt af dårlige oplevelser med i sin rygsæk.