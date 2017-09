Vi må erkende at ikke alle er venlige og gæstfrie

Debat: Svar på indlæg ’Fra Aleppo til Danmark’:

Af Jørgen Flyr, Degnevangen 18, Ballerup

Afstanden fra Syrien til Danmark er længere end afstanden fra Ballerup til nazi-tyskland.

Beskæmmende at der i Danmark bor mennesker, der er ugæstfrie og ikke tager ansvar for den ufred, de selv har skabt og politisk har stemt for.

Mon ikke alle efterhånden ved at over 90 procent af de syriske flygtninge bor i nærområderne i Syrien, som i nabolandene: Tyrkiet, Jordan og Libanon. Den lille del der er kommet til Danmark skal være velkommen og ikke udsættes for had-kampagner.

Danmark er et multinationalt samfund og det skal vi lære af og ikke frygte for i fremtiden. Kun tåber prøver at skabe religionskrige mod muslimer.

Vi andre som kender dem kan beroligende udtale, at der kun er en race, en jord og vi alle er en del af den.

Verden behøver: Peace, love and understanding.