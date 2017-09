Forebyg lægemanglen

Debat: I Det Konservative Folkeparti står vi vagt om familielægen. Det er nemlig af stor værdi, at din læge kender dig som patient godt. Når man har en fast læge, som man har et tillidsfuldt og godt samarbejde med over flere år, så er det med til at give en bedre sundhedsfaglig behandling. Det giver tryghed.

Af Karsten Kriegel og Christoffer Buster Reinhardt (C), Kandidat og spidskandidat til regionsrådet, Region Hovedstaden

I medierne har man kunnet få det indtryk, at lægemangel alene er et jysk fænomen. Det er ikke tilfældet. Vi er dybt bekymrede for, at lægemanglen spreder sig i Region Hovedstaden. I Vallensbæk og Glostrup har alle praktiserende læger – 100 % – lukket for tilgangen af nye patienter. I Ballerup er tallet »kun« 60 % på nuværende tidspunkt.

Når der bliver lukket for tilgang af nye patienter betyder det, at det er meget svært, at få en praktiserende læge, hvis man er tilflytter, og så godt som umuligt at skifte læge, hvis man er utilfreds med at være der, hvor man er. Reelt set er der ikke længere frit lægevalg, og det finder vi som konservative dybt utilfredsstillende.

Vi vil i regionsrådet arbejde for, at der kommer flere praktiserende læger i hele regionen, og forebygge lægemangel i Ballerup. Det vil vi gøre ved at arbejde for, at det bliver mere attraktivt at slå sig ned som praktiserende læge, og se på hvordan vi kan fjerne nogle af de unødvendige ekstraopgaver som er blevet lagt over på lægernes bord, og som fjerner tid fra det som det reelt handler om: patientkontakten. I Det Konservative Folkeparti vil vi have stoppet lægemanglen og have trygheden tilbage til lokalområderne.