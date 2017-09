Vind ’Patriots Day’ på dvd

’Patriots Day’ er en filmatisering af terrorangrebet ved Boston Marathon i 2013. Foto: Nordisk Film

konkurrence: I denne uge sætter vi fire eksemplarer af den dramatiske film ’Patriots Day’ på højkant.

Af Mia Thomsen

Filmen er den sande historie om én af de største menneskejagter i USA’s historie – nemlig jagten på terroristerne fra bombeangrebet ved Boston Marathon i 2013.

Da to bomber detoneres ved det traditionsrige Boston Marathon, må det lokale politi og FBI arbejde sammen for at finde gerningsmændene. Da det ser sortest ud, beder myndighederne byen Boston om hjælp, og snart finkæmmes storbyen for spor efter bombemændene. Men de to terrorister er hele tiden et skridt foran, og opklaringen bliver en kamp mod uret, før de slår til igen.

I hovedrollerne ses Mark Wahlberg, der også er medproducent, Kevin Bacon, John Goodman og J.K. Simmons.

Ballerup Bladet udlodder i samarbejde med Nordisk Film fire eksemplarer af filmen på dvd. For at deltage i konkurrencen om ’Patriots Day’skal man svare rigtigt på følgende spørgsmål:

Inden Mark Wahlberg blev skuespiller var han rapper. Hvad var hans kunstnernavn dengang?

Send dit svar samt navn og adresse på mail til vind@ballerupbladet.dk. Sidste frist for at deltage er mandag den 25. september klokken 9. Vinderne får direkte besked og skal efterfølgende selv afhente filmen på redaktionen i Ballerup.