Golf på en ny måde i Måløv

I stedet for bolde og køller, så spiller man med specieldesignede frisbees, hvor man skal ramme en metalkurv. Det er både sjovt og lidt svært. Foto: Foto: Flemming Schiller.

Flyvende: En ny frisbeegolfbane blev lørdag indviet i Måløv Naturpark.

Af Ulrich Wolf

Golf er ikke bare golf. Det kan man få bevis for, hvis man kigger forbi Måløv Naturpark, hvor et af de mange borgermillion-projekter blev en realitet. Lørdag blev en ny frisbeegolfbane indviet med masser af fest og halløj.

Banen hedder retteligt Måløv DiscGolfPark og er altså et af vinderprojekterne fra borgermillionen 2017 og er ydermere blevet til med hjælp fra Sydbank Fonden, Måløv Bylaug og Ungdomspatruljen Ballerup.

De to initiativtagere Karen Sverrild Jørgensen og Thomas Sverrild Lorenzen kunne dermed se deres ide folde sig ud i det lidt ustabile lørdagsvejr, hvor rigtig mange havde fundet vej til indvielsen.

Formand for Teknik- og Miljøudvalget, Helle Tiedemann (A), sagde et par ord over den nye park ligesom der blev givet en lille introduktion til spillet – og så gik spillet på banen i gang. Der blev kastet med de specielle frisbees for at ramme de små stålkurve og efter spillet var der forfriskninger, kaffe, slushice og flødeboller til alle.

Næsten som golf

Frisbeegolf eller discgolf, som det også kaldes, spilles som almindelig golf. I stedet for at bruge køller og bolde, bruger man hænderne og frisbees.

Det gælder om at komme fra start til mål på banen med færrest mulige kast og man skal ramme en metalkurv. Man kan både spille alene eller i grupper og alle kan være med, uanset alder og grad af øvelse. Desuden er det de samme elementer, der tiltrækker folk som i almindelig golf – frisk luft i et flot landskab, hygge med venner og familie samt udfordringen i at konkurrere med hinanden.