KAB trækker sig fra banegårdsprojekt

Der bygges på livet løs på Banegårdspladsen. Men det byggeri, der skulle opføres af KAB med kombinerede boliger og forretninger er usikkert, da KAB har trukket sig fra at bygge det. Foto: BB

byggeprojekt: Et af omdrejningspunkterne for det stort anlagte banegårdsplads-projekt er i fare. KAB har droppet at bygge butikker og bofællesskab på grund af høje byggeomkostninger. Nu er flere private investorer i spil, men det planlagte seniorbofællesskab er historie.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Som de fleste nok har bemærket, er det store byggeprojekt på Banegårdspladsen i Ballerup i fuld gang. Der bliver gravet og anlagt en ny plads, der med tiden skal være byens nye midtpunkt med samlingsteder, butikker og en række boliger, der skulle have været et seniorbofællesskab, som KAB skulle bygge.

Men nu har KAB trukket sig fra byggeriet af ejendommen, der skulle have en central placering på den nye banegårdsplads og som var en af forudsætningene for, at hele projektet kunne få tilført en masse Realdania-millioner.

Ifølge KAB er det for høje byggeomkostninger, der har gjort, at de nu har droppet engagementet i projektet. De kan angiveligt ikke opføre byggeriet til en pris, der hænger sammen med den højest tilladte kvadratmeterpris, man må opkræve i alment byggeri.

Dermed er byggeriet af seniorboliger droppet og selve det centrale byggeri med boliger og forretninger i stueplan er på usikker grund.

»Det er rigtig ærgerligt, men KAB kunne ikke bygge til en fornuftig pris. Det betyder, at vi har informeret lejeren af butikkerne om, at planerne er stillet i bero og det samme har vi gjort til de omkring 15 beboere, der skulle have lagt billet ind på boligerne. Vi er nu på udkig efter andre steder at bygge et seniorbofællesskab,« siger Helle Tiedemann (A), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

Dialog med investorer

KAB’s tilbagetrækning ærgrer også borgmester Jesper Würtzen (A).

»Det er så ærgerligt, at vi nu må se KAB droppe deres byggeplaner. Men byggepriserne er løbet så meget i vejret, så de er nødt til det. Man må højest opkræve omkring 22.000 kroner pr. kvadratmeter i alment byggeri og det kan de ikke opføre det for, så derfor er de nu ude,« siger han og fortsætter:

»Men jeg vil gerne sige, at vi er i konkret dialog med to private investorer, der er interesserede i at overtage projektet og bygge boliger på pladsen. Det bliver så nok private ejerlejligheder og ikke et seniorbofællesskab, som vi må finde plads til et andet sted. Så selvom det er lidt usikkert lige nu, så skal vi nok finde en investor.«

Projektet stopper ikke

I yderste konsekvens kunne man imidlertid godt forestille sig, at ingen investor ville ende med at købe projektet og så er hele fundamentet for banegårdsprojektet i realiteten vaklende.

»Det anser jeg for meget usandsynligt, men hvis det utænkelige skulle ske, at der ikke er nogen investor, der bider på, så er vi i dialog med Realdania. Vi er jo gået i gang og vi lægger ikke pladsen tilbage igen. Så må vi opføre noget midlertidigt, indtil vi finder en løsning. Banegårdsprojektet bliver gennemført og jeg er sikker på, at det også bliver gennemført med den kombinerede bolig- og butiksløsning, som lokalplanen åbner mulighed for,« siger Jesper Würtzen, der ikke vil afsløre, hvilke private investorer, som Ballerup Kommune er i dialog med om at overtage byggeprojektet.