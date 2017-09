De brugte bøger gik fra hånd til hånd og fik penge i kassen til Ballerups Unicef-arbejde. Foto: privatfoto

bogstaver: I uge 36 var fredag FN’s internationale læsedag og det markerede alle Ballerups skoleelever ved at sælge brugte bøger og lade pengene gå til Unicef-arbejdet i Ballerup.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Hele ugen var der bogsalg fra skolernes bibliotekter, hvor de mange læste bøger skiftede øjne for små penge, der samlet gik til det gode formål.

Der blev sat punktum for ugen ved at borgmester Jesper Würtzen sendte en videohilsen til alle elever i Ballerup og efter talen læste alle eleverne på Skovlunde Skole Nord sammen for at markere, at bøger er godt og at de kan bruges til at blive klogere, men altså også til at samle penge ind.