Vejen banet for flere boliger i Skovlunde

byggeri: Politikerne har vedtaget en ny lokalplan, der skal skabe plads til 28 nye boliger på Lundebjerggårdsvej.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Der er godt gang i byggeri og fremtidsplaner for Skovlunde for tiden. Men der er plads til mere. Politikerne i kommunalbestyrelsen har vedtaget et lokalplanforslag, der skal bane vejen for et nyt boligområde med i alt 28 boliger, i form af 12 tæt-lav boliger og 16 etageboliger. Der skal desuden være plads til fælles opholdsarealer, parkering og affald.

Området ligger på Lundebjerggårdsvej 264, hvor der nu ligger en kommunal daginstitution. Men med byggeriet af den nye fælles institution ’Himmel og Hav’ skal institutionen ikke bruges mere og derfor vil boligorganisationen Lundebjerggård, der ejer grunden, bygge de nye boliger.

Boligorganisationen har i forvejen det omkringliggende byggeri Lundebjerg og er altså interesseret i at udvide med flere boliger.

Plads til aktiviteter

Inden for området skal der altså opføres 28 boliger som både rækkehuse og etageboliger i op til to etager og der skal desuden være et fællehus, som allerede ligger i det sydvestlige hjørne og man forventer skal fortsætte som hidtil.

Der skal være en bebyggelsesprocent på 65 og der skal etableres et fælles aktivitetstorv, hvor boligerne placeres, så de har forbindelse til torvet enten direkte eller via en sti. Der vil også kunne etableres private haver ved en række af boligerne. Der skal desuden være plads til en p-plads pr. bolig samt de foreskrevne antal handicappladser.

Lokalplanforslaget er nu i høring frem til slutningen af oktober og der vil desuden blive afholdt borgermøde om byggeplanerne i midten af høringsperioden.