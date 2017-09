Nyt lyskryds på vej ved Novo

Store jordbunker og gravemaskiner er en del af hverdagen omkring Novo i Måløv for tiden. Men målet er et nyt lyskryds og generelt bedre trafikforhold i området. Foto: Flemming Schiller

gravearbejde: Beboerne ved Jungshøjvej har i et stykke tid været generet af et stort gravearbejde i området. Målet er et nyt lyskryds, der netop skal lette vejen fra stærk trafik.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Der graves og rodes og jorden bliver flyttet fra den ene side til den anden, mens de store maskiner larmer på det store grønne område ved p-pladsen omkring Novo ved Jungshøjvej og Hyldhøj i Måløv. Det huer ikke alle beboere, der lever med de mange graverier og larmende maskiner.

Men selvom det er irriterende, så er meningen god nok. Det store gravearbejde skal bane vejen til lettere trafikafvikling i området og aflaste den relativt smalle Jungshøjvej fra de store mængder trafik, der skal til og fra Novo.

»Det er rigtigt, at de graver ved Hyldhøj. Det er det nye lyskryds, som skal etableres med indkørsel fra Frederikssundsvej og til Novo. Der skal flyttes rigtig store mængder lerjord og noget jord bliver så fjernet og opbevaret fordi det skal bruges igen. Men dermed kan det godt se ud som om, at man bare flytter jorden frem og tilbage. Men der er mening med det,« siger Helle Tiedemann (A), formand for Teknik- og Miljøudvalget.

I forbindelse med udvidelsen af parkeringsområdet og nye udbygninger af Novo har trafikken været stærkt stigende i området og derfor har det været nødvendigt at finde en bedre trafikal løsning, så man ikke belaster Jungshøjvej. Den er nu ved at blive etableret, så det meste trafik skal køre ind på Novos område direkte fra Frederikssundsvej.

Ifølge udvalgsformanden har Novo betalt halvdelen af etableringen af lyskrydset og selvom det altså er irriterende for beboerne nu, så skulle det altså blive langt bedre, når arbejdet er færdigt.

Men det er ikke det eneste knas på linjen, der har været omkring nybyggeriet ved Novo for nylig.

Usikret vandhul

En del beboere i området har også været bekymrede over, at et etableret regnvandsbassin er placeret midt i et frit tilgængeligt område ved Jungshøjvej. De frygter blandt andet, at børn kan falde i vandhullet.

Det fik Helle Tiedemann til at rykke ud og tirsdag mødtes hun med en række bekymrede borgere om sagen. Her fik de en snak om, hvad der sker og samtidig er det blive besluttet, at sikre vandhullet bedre.

»Det vandhul er vendt forkert i forbindelse med anlæggelsen af cykelstien. Samtidig er det ikke beskyttet og det har fået beboere til at reagere fordi de frygter, at et barn kan falde i. Det var godt at få mødt de bekymrede borgere og jeg kan nu fortælle, at vi har fået Novo til at plante grønt omkring og samtidig sætte et hegn op, så der ikke er risiko for at falde i,« siger hun.