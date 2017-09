Hygiejnepris til toiletprojekt

Repræsentanter fra Brave og Ballerup Kommune modtog Hygiejneprisen 2017, som blev uddelt på Christiansborg i sidste uge. Foto: Ballerup Kommune

skole: Med få, enkle tiltag har et projekt i indskolingen på Måløvhøj Skole afdeling Østerhøj skabt bedre toiletforhold for børnene. Det har de nu fået en pris for.

Af Mia Thomsen

På Måløvhøj Skole afdeling Østerhøj er børnene i indskolingen både blevet bedre til og gladere for at gå på toilettet. Det er de, fordi de har været med i pilotprojektet ’Toilet Heaven’, som kort fortalt går ud på at gøre toiletbesøg til en god oplevelse for børnene.

Ved hjælp af nye, flotte væg- og dørdekorationer, musik, ’’sigte-prikker’’, skamler og ekstra rengøring, som kan tilkaldes via en iPad har indskolingen haft stor succes med at løfte toiletoplevelsen til nye højder for de mindste elever.

Faktisk har projektet været så vellykket, at det netop har modtaget Rådet For Bedre Hygiejnes Hygiejnepris 2017.

Ikke et børneproblem

’Toilet Heaven’ er udviklet i samarbejde med virksomheden Brave, som sammen med Ballerup Kommune modtog prisen ved en ceremoni på Christiansborg i sidste uge.

»De problemer, som mange danske folkeskoler har med toiletter, er ikke et børneproblem. Det er derimod noget, som de voksne skal være med til at klare. ’Toilet Heaven’ er den oplevelse, som børn skal have, når de skal på toilettet. Det skal være himmelsk,« siger Ashley Brereton fra Brave.

Hos folkene bag Hygiejneprisen er begejstringen over Toilet Heaven stor og de håber, at det kan inspirere andre skoler til at lave lignende tiltag.

»I Rådet for Bedre Hygiejne har vi arbejdet for bedre toiletforhold på skolerne i mange år. Vi ved, at god sundhed bliver grundlagt gennem gode vaner fra starten. Pilotprojektet i Ballerup Kommune har vundet prisen for både at være villig til at gå nye veje og anvende begejstring som værktøj, men også for deres målrettede anvendelse af brugerdata til at følge op på effekten. Det betyder nemlig, at vi andre bedre kan lære af projektet, siger Lars Münter, der er sekretariatschef i Rådet for Bedre Hygiejne.

Billeder: Udsmykning af gulv, vægge og loft har gjort toiletterne pænere og mere indbydende. De små ’ram mig’ prikker i kummerne hjælper især drengene til at sigte bedre, når de tisser. Dertil komme øget rengøring, som kan tilkaldes ved hjælp af fastmonterede iPads