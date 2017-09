Politi uge 37

Genrefoto Foto: www.politi.dk

døgnrapporten: Her er sidste uges døgnrapport fra Københavns Vestegns Politi:

Af Redaktionen

Indbrud på kontor i Ballerup

Mandag den 11. september klokken 7.56 blev det anmeldt, at en ukendt gerningsmand i løbet af weekenden havde brudt ind i et kontor, som tilhører en IT-virksomhed, på Lautrupvang i Ballerup.

Tyven havde aflistet et vindue. Gerningsmanden stjal blandt andet en PlayStation, en laptop og et fjernsyn.

Tyveri fra varevogn i Skovlunde

Tirsdag den 12. september klokken 09.07 anmeldte en borger, at han havde haft indbrud i sin varevogn, som holdt parkeret på Ringtoften i Skovlunde.

En ukendt gerningsmand havde brudt bilens lås op og stjålet en større mængde elektrisk værktøj.

Indbrud på skole

Onsdag den 13. september klokken 01.24 fik politiet en anmeldelse om, at en eller flere ukendte gerningsmand var brudt ind på Skovvejens Skole afdeling Egebjerg i Ballerup.

Gerningsmændene fik adgang til et klasselokale via et vindue fra skolens tag, hvorefter de brød døren op til det rum, hvor der i aflåste skabe bliver opbevaret iPads og computere. De fik dog ikke adgang til skabenes indhold, men stjal et videokamera, som lå i rummet.

Tricktyveri i Skovlunde

En 84-årig kvinde fik et ubehageligt besøg torsdag den 14. september, da hun omkring klokken 17.15 fik sig en lur i sin lejlighed på Ringtoften i Skovlunde.

Døren var ikke låst, og da hun vågnede, stod en mand i hendes lejlighed og udgav sig for at være fra DONG.

Hun fik gennet manden ud men opdagede efterfølgende, at der manglede smykker og andre ting fra hendes lejlighed.

Indbrud på Kasperskolen

Fredag den 15. september omkring klokken 02.15 blev der begået indbrud på Kasperskolen på Baltorpvej.

En rude var blevet knust med en sten og var efterfølgende stukket af på en knallert. Det er uvist, hvad der er stjålet.

Mange indbrud i området

Onsdag den 13. september klokken 21.15 blev det anmeldt, at der havde været indbrud i en villa på Solbrinken i Ballerup. Det viste sig, at en ukendt gerningsmand havde brudt et vindue op med et koben. Efter at have gennemrodet flere af husets værelser forlod gerningsmanden huset med et kamera samt tilhørende linser og diverse smykker.

Samme dag var der indbrud i en villa på Egebjergvang i Ballerup, hvor et vindue var blevet brudt op med et koben. Der blev blandt andet stjålet Ipads.

Mellem den 12. september og 13. september blev der begået indbrud i to villaer på Tranemosevej i Egebjerg, hvor vinduer blev brudt op og der blev blandt andet stjålet Ipads.

Den 14. september gik det ud over en villa på Udbakken Egebjerg, hvor tyven havde brudt et vindue op med et koben og stjålet smykker, sølvtøj og penge.

Natten mellem den 14 og 15. september blev et vindue i en villa på Lundemarken i Skovlunde brudt op og huset blev gennemrodet.

I samme periode gik det også ud over en villa på Ålegårdsvej i Skovlunde hvor en rude blev knust og hvor tyvene var kommet ud via terrassesøren.

Fredag den 15. september blev der begået indbrud i en villa på Tangevej i Skovlunde. Et vindue blev brudt op med en havesaks og der blev stjålet en del elektronik.

Den 15. september var der også indbrud i en villa Ved Kæret i Skovlunde. Alarmen gik og det er uvist, om der er stjålet noget.

Samme dag omkring klokken 22 gik det ud over en villa på Morelvej i Skovlunde. Et vindue ud mod haven blev brudt op og der blev stjålet parfumer og smykker.

En villa på Moselodden i Egebjerg fik også besøg i perioden, hvor et soveværelsesvindue blev brudt op og der blev stjålet smykker, et kamera og udenlandsk valuta.

Også en villa på Nørreled i Måløv fik uønsket besøg via en underrude i en hoveddør. Der blev stjålet computer og smykker.

Endelig fik en villa på Tværvænget i Egebjerg uønsket besøg gennem et opbrudt vindue. Det er uvist, hvad der blev stjålet.