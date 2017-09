Luther for fuld udblæsning

Sigurd Barrett kan trække fulde huse. I torsdags gjorde han det i Skovlunde Kirke, hvor 900 af kommunens børn, fordelt på tre forestillinger, fik ’Luther på 60 minutter’. Foto: Flemming Schiller

historie: Der var fuldt hus i Skovlunde Kirke torsdag formiddag, hvor samtlige Ballerups 2. og 3. klasses elever var inviteret indenfor til en time i selskab med Sigurd Barretts musikalske forestilling om ’Luther på 60 minutter’.

Af Dorthe Oxgren, dorthe@ballerupbladet.dk

»Sigurd, Sigurd, Sigurd« lød det taktfast fra det meget unge publikum, der torsdag formiddag fyldte bænkene i Skovlunde Kirke. I anledning af 500-året for Reformationen havde Ballerups Reformationsudvalg, bestående af alle fire sogne i kommunen, inviteret rundt regnet 900 børn i kirke til en anderledes formidling af vores religionshistorie.

Med Sigurd Barrett i spidsen som musikalsk prædikant fik børnene en tempofyldt og humoristisk gennemgang af Martin Luthers betydning for kristendommen og protestantismen.

Se billedgalleri fra arrangementet: Sigurd Barrett i Skovlunde

Men inden de fik lov at se deres tv-darling, skar kirkens præst Karsten Lundbeck Garne igennem den øredøvende begejstring og bød eleverne fra Skovvejens Skole, Baltorpskolen og Hedegårdskolen velkommen til dagens anden forestilling i Guds Hus.

»I må være rigtig skuffede over, det ikke er Sigurd. Jeg hedder Karsten og er præst her i kirken. Jeg vil gerne byde jer velkommen. Superfedt at se, I er kommet. Har I hørt om Luther? Ham vil I kende, når Sigurd har været her. Luther levede i middelalderen, hvor der også var munke,« lød det fra præsten, hvorefter alle små lyshårede, rødhårede og sorthårede hoveder vendte sig mod kirkedørene, der gik op.

Foto: Flemming Schiller

Ind kom tre mænd i munkekutter med bøjede hoveder og store kors om halsen.

Mens de skridtede op til den interimistiske scene foran alteret, messede de italiensk klingende kaudervælsk.

Den forreste munk var børnenes idol fra børne-tv, selveste Sigurd Barrett.

Skærsild og aflad

»I middelalderen messede man på latin. Forstår I det? Jeg gør ikke. De lange messer betød, at folk faldt i søvn,« indledte Sigurd fortællingen om datidens kristendom, hvor folket intet forstod af gudstjenesterne, og hvor man betalte aflad for sine synder, for ellers havnede man i skærsilden. Pengene fra afladsbrevene skulle paven have, så han kunne bygge Peterkirken i Rom.

»Har I oplevet, at jeres lokale præst har sagt, I skal komme med alle jeres penge og smykker, hvis I har gjort noget forkert,« spurgte Sigurd ud i kirkerummet og fik prompte svar på tiltale:

»Neeeej.«

»Er det ikke nok at sige undskyld,« fortsatte han og indkasserede et højrungende:

»Jaaa.«

Foto: Flemming Schiller

Således på moralsk bølgelængde med børnene blev de taget på en hæsblæsende rundtur i historien og i kristendommen i et virvar af rap og rock og oldgamle begreber parret med brandnye.

De hørte om Luther, der blev fanget i et forfærdeligt uvejr, hvor han bad til Gud og sværgede evig troskab, hvis han overlevede. Om hvordan han i 1517 slog 95 teser op på kirkedøren, efter at være nået frem til, at det var noget fupmageri at kræve folk skulle betale aflad.

Luther fik en smuk ide

»Her stod blandt andet, at kirken ikke længere skulle tjene penge på folk, når de havde gjort noget forkert, og at gudstjenesterne skulle foregå på folks eget sprog,« fortalte Sigurd Barrett og fik børnene til at istemme en sang om ‘hele verden er i forandring, en smuk ide blomstrede frem hos Luther’.

»Luther lavede sin egen kirke, fordi man skal gøre det, man er god til. Og man skal gøre sig umage. Jeres lærere gør sig umage, orkestret her gør sig umage, og de ansatte i kirken gør sig umage – hver dag. I skal også gøre jer umage, og blive dygtige,« lød budskabet fra formiddagens prædikant, der brød ud i endnu en ørehænger af en sang om at forfølge sit talent, hvorefter Sigurd Barrett bevægede sig ned ad kirkegulvet, mens han hilste på nogle af de forventningsfulde børnehænder, der rakte ud efter ham.

Foto: Flemming Schiller

For selv om det kneb for nogle af børnene med at holde kroppen i ro de sidste ti minutter af fortællingen om Luthers betydning for den måde, vi dyrker kristendom på vores breddegrader, så var det et begejstret ungt publikum, der torsdag formiddag forlod Skovlunde Kirke. Lidt klogere på Luther og på kristendommen.

Faktaboks: Reformationen:

Reformationen er betegnelsen for det opgør med den katolske kirke, som fandt sted i første halvdel af 1500-tallet,, Hovedpersonen var den tyske munk Martin Luther, der gjorde op med, at folk skulle købe afladsbreve for at undgå at komme i skærsilden. I 1517 slog han sine 95 teser mod afladshandel op på kirkedøren i Wittenberg i Tyskland, hvilket blev starten på reformationen og protestantismen. Kilde: www.kristendom.dk