Tossebageren i finalen om Danmarks bedste brød

Sebastian Finne er klar til finalen i Danmarks Bedste Brød og Kager med sit madbrød ’Flettet Drøm’. Foto: privatfoto

madbrød: Sebastian Finne fra Tossebageren i Ballerup er gået videre til finalen i konkurrencen ’Danmarks Bedste Brød og Kager 2017’.

Af Mia Thomsen

Det er ikke første gang, de lokale Tossebagere fra Rugvænget i Ballerup gør sig godt bemærket, når kampen om at finde Danmarks bedste brød og kager sætter i gang.

Ved de indledende runder i konkurrencen ’Danmarks Bedste Brød og Kager 2017’ kom Sebastian Finne fra Tossebageren gennem nåleøjet med sit kreative madbrød, som han har døbt ’Flettet Drøm’.

»Brødet indeholder både oregano og soltørrede tomater, hvor der så er flettet ost og skinke i, dette giver en fantastisk balance mellem det salte, sure og det søde, deraf navnet flettet drøm,« fortæller han.

En fagjury har udvalgt de 10 bedste produkter i syv forskellige brød- og kagekategorier. Sebastian Finne er med sin flettede drøm med i kategorien ’madbrød/ready to eat’. Her skal han dyste mod ni andre ved det store offentlige finalearrangement på Rådhuspladsen i København den 3. oktober.

»Vi venter nu spændt på finaledagen på Rådhuspladsen, med håbet om, at Tossebageren efterfølgende kan bryste sig med at have Danmarks Bedste madbrød,« siger den glade bager og tilføjer, at man frem til finaledagen kan få smagsprøver og købe finalebrødet i butikken på Rugvænget.

Sebastian Finne er klar til finalen i Danmarks Bedste Brød og Kager med sit madbrød ’Flettet Drøm’.