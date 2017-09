Radikale indgår valgforbund med socialdemokraterne

Det Radikale hold er klar til valgkamp. Foto: privatfoto

KV17: Så er Det Radikale Venstre klar med opstillingslisten til kommunalvalget.

Af Mia Thomsen

Det Radikale Venstre i Ballerup har puslet opstillingslisten til kommunalvalget den 21. november færdig – og den ser ud som følger:

På plads nummer et som partiets spidskandidat er Lene Knüppel Andersen, dernæst følger Sanne Fandrup, Annette Randløv, Jørgen Bragge, Tina Fischer og Jens Rikardt Andersen.

»Radikale Venstre vil kæmpe for glade og kloge børn og unge, levende byrum og rehabilitering efter sygdom. Vi peger på Jesper Würtzen som borgmesterkandidat og har indgået et teknisk valgforbund med Socialdemokratiet,« fortæller de i en mail til avisen.

Et valgforbund er et teknisk samarbejde mellem politiske partier med det formål at minimere stemmespild og maksimere antallet af mandater. Forbundet betragtes ved beregningen af mandatfordelingen som én liste. Det kan i nogle tilfælde betyde, at deltagerne i forbundet tilsammen får et mandat mere, end hvis de ikke indgik i et forbund.