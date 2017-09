Nye spor på S-banen

Det kan godt blive lidt af en udfordring at tage med S-toget til og fra Ballerup i visse peroder næste år. Foto: Pr-foto

Sporarbejde: Hvis man pendler eller bruger S-toget en del på strækningen her gennem kommunen, skal man forberede sig på, at det bliver lidt mere besværligt til næste år.

Af Ulrich Wolf

I påsken 2018 begynder Banedanmark nemlig et omfattende sporarbejde på strækningen mellem Valby og Frederikssund. I alt 40 kilometer skinner skal renoveres gennemgribende, så man i længden kan opretholde en stabil togdrift på strækningen.

Det betyder, at strækningen i flere perioder vil være spærret for togtrafik. Den længste afspærringsperiode ligger fra juni til august 2018, hvor der er færrest brugere af S-toget i sommerferien. Men alligevel vil det naturligvis betyde, at en del vil komme til at mærke det.

I de peroder, hvor der ikke kører tog, vil der blive sat togbusser ind, der skal kompensere for de manglende spor.

Arbejdet er i øvrigt koordineret sådan, at det passer med opførelsen af den nye Vinge Station ved Frederikssund, der forventes at åbne i 2019.

Der vil være totalafspærring af begge spor på strækningen Valby-Frederikssund i påsken fra den 28. marts til den 3. april, i Store Bededagsferien fra 26. april til 30. april, i Kristi Himmelfart fra 9. maj til 14. maj, i pinsen fra den 18. maj til den 22. maj samt 12 uger i sommeren fra 1. juni til 25. august.

Den endelige køreplan for togbusserne vil ligge klar i det nye år.