Fremtidens lysregulering i Ballerup

Debat: Som opfølgning på Anders Karlsson indlæg i sidste udgave omkring manglende synkronisering af lysreguleringen i Ballerup.

Af Ole Jensen, Baltorpvej 43, Ballerup

Her forklarer Helle Tiedemann, efter at have konsulteret de teknisk ansvarlige, at det umuligt kan laves bedre.

I et svar til mig omkring samme emne i Ballerup Bladet oplyser Helle Tiedemann mig som følger: Når vi er færdige med at ombygge boulevarden, så vil vi sørge for at synkronisere lyssignalerne på strækningen fra Ballerup og mod øst således, at det i fremtiden bliver nemmere at fange en grøn bølge.

Der er ikke noget teknisk i vejen for at synkronisere lyssignalerne, svenskerne kan godt finde ud af det. Men er viljen der ikke, bliver det selvsagt ikke til noget.

Måske kan vi få en forklaring på dette noget modsigende svar? Vil man synkronisere signalerne hurtigst muligt, eller er fremtiden ikke kommet til Ballerup endnu?