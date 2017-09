Pullertløsning i Centrumgaden rammer borgerne

Debat: Og det mener vi i Nye Borgerlige ikke er en fair og rigtig løsning, på den ulovlige trafik og ulovlige parkering i Centrumgaden.

Af Lone Madsen (D), Medlem af kommunalbestyrelsen og spidskandidat for Nye Borgerlige

I stedet for at straffe og holde lovbrydere – af anden etnisk herkomst end dansk – ansvarlige (se foto), bliver det nu borgere og skatteydere i Ballerup Kommune, der bliver taget som gidsler og pålagt en ekstra anlægsudgift på 1,6 millioner kroner samt en årlig fast omkostning på 300.000 kroner, som det koster at servicere og vedligeholde denne meget dyre pullertløsning i Centrumgaden.

Ja, disse lovbrydere må da grine en hvis legemsdel i laser.

Men ikke nok med de ekstra økonomiske omkostninger som borgerne i Ballerup Kommune bliver pålagt, ser vi også et stort problem for de borgere som bor og arbejder i Centrumgaden og som, ved eventuelt akut behov for udrykning og sygetransport, kan blive forhindret i at få livsvigtig hjælp i tide.

Vores løsning er i stedet at indsætte ekstra politipatruljering i Ballerup og indføre hjullåse på de ulovligt parkerede biler, så man på den måde kan holde lovbryderne ansvarlig for deres gerninger, i stedet for at straffe lovlydige borgere på pengepungen samt at forhindre livsvigtig adgang til Centrumgaden.