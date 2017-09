Ballerup bør være en lektiefri kommune

Debat: Sikke en udmelding, men ikke desto mindre mener jeg det dybt alvorligt.

Af Charlotte Holtermann (A), Medlem af kommunalbestyrelsen

I øjeblikket er der i medierne og fra politisk hold stor fokus på psykisk sårbarhed hos børn og unge. Flere og flere går ned med stress og angst, fordi presset er stort fra alle sider. Præstérer jeg nu godt nok? Ser jeg pæn nok ud? Har jeg den rigtige telefon? Er mine karaktérer gode nok?

Den tre år gamle folkeskolereform har medført længere skoledage og mindre fritid, og mange ønsker at rulle reformen tilbage. Det er pt. ikke realisérbart, så derfor må vi tænke anderledes, med de rammer vi har, så vi kan give vores børn den frihed de har brug for til sport og fritidsjob og til at blive de glade, selvstændige og selvsikre individer, som vi som samfund har brug på. Jeg tror, at en løsning kunne være at holde skolearbejdet i skoletiden.

Mange steder oplever skolerne dog, at forældre efterspørger lektier. Det bunder nok i, at sådan gik vi selv i skole, og derfor er det ens egen erfaring, man som forældre tager udgangspunkt i, når man vurderer, om der overhovedet foregår læring i skolen.

Men lektier er ikke nødvendigvis lig med læring. Skoledagen og undervisningen har ændret sig, fra dengang vi gik i skole. Læring foregår på nye måder, og det kræver tilvænning i alles hoveder. Derfor kan vi og bør vi ikke sammenligne vores børns skolegang med vores egen.

Hvis vi ønsker, at vores børn skal bruge endnu mere tid på skolearbejde, end den fuldtidsstilling de allerede bestrider i dagtimernes skolegang, så bør vi som forældre måske selv tage et større ansvar ved at læse med dem hver dag, tage dem med i køkkenet og på indkøb for at øve praktisk matematik og vise dem, hvad forskellen på en trevlerod og en pælerod er, når vi luger ukrudt i haven.

Vores børn bør bruge tiden på skolearbejde i skoletiden. Det er det, jeg primært selv praktiserer som lærer, og det jeg vil arbejde for bliver praksis på folkeskolerne i Ballerup Kommune. Og gerne i samarbejde med lærerne.