Hvem skal man stemme på for at stoppe byggeriet?

Debat: Jeg læser med undren, at man nu vil bygge endnu mere i Sømosen. Jeg har boet i Skovlunde næsten hele mit liv, kun 200 meter fra Sømosen.

Af Kasper Hjort, Sømosevej 20, Skovlunde

Siden min barndom har kommunen prøvet mange ting for at gøre området ikke-naturskønt. For eksempel prøvede man i mange år at rørlægge selve Sømose å (skellet mellem Skovlunde og Herlev) og lave det om til stisystem.

Sidenhen er der bygget DTU og kollegieboliger med mere. Nu har vi som naboer udsigt til etagebyggeri og en voldsom trafik til og fra DTU og boligerne.

Sømosen er et ”helle” sted for vores fugle, dyr og padder og på samme tid et område som sikrer, at vi i de omkringliggende villaområder ikke drukner i de stigende regnmængder. Ved et byggeri, bliver alt dette kun værre.

Vores trækfugle og sjældne dyr får endnu mindre plads at være på. Mange af de borgere, som har bosat sig omkring Sømosen, har netop valgt at bo her på grund af naturen. Der findes ikke mange opslag for en ejendomsmægler, hvor dette ikke er nævnt, når et hus skal sælges.

Jeg frygter for vores natur, miljø og vores huspriser. Borgere i området er så glade for Sømosen, at vi privat har doneret penge til naturlegeplads og shelters, så alle kan nyde naturen. Noget af dette kommer til at ligge klos op af byggeriet.

Nu er det jo snart kommunalvalg, og jeg vil gerne vide, hvem man skal stemme på for at få dette stoppet.