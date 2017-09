Politi uge 38

Genrefoto Foto: www.politi.dk

døgnrapporten: Her er sidste uges døgnrapport fra Københavns Vestegns Politi:

Af Redaktionen

Indbrud på skole

Mandag den 18. september klokken 02.14 blev det anmeldt, at en ukendt gerningsmand havde knust en rude til et klasseværelse på en skole på Baltorpvej i Ballerup. Selvom tyvene havde været rundt over det meste af skolen, blev der ikke stjålet noget.

Tyveri fra varevogn

Mandag den 18. september klokken 07.15 anmeldte en 42-årig mand, at en ukendt gerningsmand havde skaffet sig adgang til hans varevogn, som holdt parkeret på Ellegårdsvej i Ballerup, ved at bryde bilens sidedør op. Der blev stjålet en større mængde elektrisk værktøj – blandt andet en vinkelsliber, en skruemaskine og en bajonetsav.

Narkokørsel i Ballerup

Mandag den 18. september klokken 20.49 blev en personbil bragt til rutinemæssig standsning på Hold-an Vej i Ballerup, da en politipatrulje blev opmærksom på, at bilens fører ikke brugte sikkerhedssele. I forbindelse med standsningen blev den 18-årige, mandlige fører ligeledes sigtet for at køre bil, mens han var påvirket af euforiserende stoffer, hvorfor han blev anholdt og bragt til Albertslund Politigård.

To biler i brand

Tirsdag den 19. september klokken 02.18 fik poltiet anmeldelse om, at to biler var i brand på en parkeringsplads på Agernhaven i Ballerup. Brandvæsnet var på stedet, da politiet ankom, hvor de var i gang med det sidste slukningsarbejde. Årsagen til branden efterforskes fortsat.

Kørte uden kørekort

Tirsdag den 19. september klokken 02.30 på Motorring 4 nær Ballerup blev en 25-årig mand sigtet for kørsel uden kørekort, da han blev bragt til rutinemæssig standsning i en personbil. Han havde endnu ikke taget kørekort.

Onsdag den 20. september klokken 05.15 blev en 22-årig mand sigtet for at køre uden kørekort, da han blev bragt til rutinemæssig standsning på Jonstrupvej i Ballerup.

Tricktyveri i Ballerup

Onsdag den 20. september klokken 11.57 anmeldte en 83-årig mand, at han havde været udsat for tricktyveri. Tricktyveriet skete på Banegårdspladsen i Ballerup, hvor manden sad på en bænk, da han blev opsøgt af to mænd, der fremviste et kort og spurgte manden om vej. Da mændene var gået, opdagede manden, at han havde fået stjålet sin bankbog fra sin inderlomme.

Begge gerningsmænd beskrives som: Mænd, 30-50 år, 180-185 centimeter høje og begge almindelige af bygning.

Mand sigtet for spirituskørsel

Fredag den 22. september klokken 03.29 anmeldte en kvinde, at hun netop havde set en mand sidde at sove bag rattet i en bil i en højresvingsbane på Ballerup Byvej. Politiet ankom til stedet kort tid efter, hvor den 52-årige mand blev sigtet for spirituskørsel.

Et par indbrud

Natten mellem den 21. september og den 22. september blev der begået indbrud i en villa i på Tværvænget i Ballerup. Et vindue var blevet brudt op og der blev stjålet blandt andet smykker. I perioden fra den 17. september til den 24. september blev der begået indbrud i en villa på Østervej i Ballerup. Et vindue var blevet undeboret og der blev stjålet blandt andet smykker.

Spirituskørsel i Ballerup

Lørdag den 23. september klokken 02.09 blev en patrulje opmærksom på en personbil på grund af usikker kørsel på Sydbuen i Ballerup. Bilen blev stoppet og føreren, en 25-årig kvinde fra Ballerup, blev sigtet og anholdt for spirituskørsel, da hendes promille var over det tilladte.