Posthus-køb skal give p-pladser og boliger

Det velkendte posthus på Banegårdspladsen vil se ud, som det hele tiden har gjort lidt endnu. Men nu har Ballerup Kommune købt huset og grunden, der med tiden skal omdannes til p-pladser og boliger. Foto: Arkivfoto

byudvikling: Efter lang tids tilløb har Ballerup Kommune købt posthuset i Ballerup og den tilhørende grund for 20 millioner kroner. Købet er en del af de langsigtede planer for bymidten.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Bymidteprojektet på Banegårdspladsen skrider fremad. Selvom der skete et mindre tilbageskridt med Ballerup Ejendomsselskab, der droppede sit planlagte boligbyggeri, så er der kommet en ny dimension til det store projekt.

Ballerup Kommune har nemlig købt en af pladsens mest markante bygninger, posthuset og den tilhørende grund for 20 millioner kroner. Dermed er en langsigtet strategi faldet på plads. Igennem længere tid har det været kommunens mening at købe posthuset for at kunne inddrage arealet i det store bymidteprojekt. For de 20 millioner kroner får Ballerup Kommune 2823 kvadratmeter bygning og mere end 6300 kvadratmeter grund, der nu kan bruges til en række formål.

En del af projektet

»Købet af posthusgrunden er en del af banegårdsprojektet og det er vigtigt, at vi nu selv bestemmer over grunden og hvad den skal bruges til. Vi har længe haft et ønske om at få fat i grunden, men det har taget sin tid at få handlen på plads på grund af situationen i Postnord. Men nu har vi gjort en god handel, der sikrer os et godt areal, der kan bruges til meget i byudviklingen,« siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Postnord har stadig postsortering i bygningen og vil leje sig ind noget tid endnu og det samme vil de virksomheder, der i dag bor i bygningen, men på længere sigt er der konkrete planer med området.

P-pladser på vej

»Lige nu lejer Postnord sig ind og det samme gør flere virksomheder. Så i den første tid vil alt se ud som det plejer. Men når Postnord flytter ud, formentlig til sommeren 2018, så kan vi bruge det store parkeringsareal bag bygningen til offentlig parkering. Det er en stor grund med god plads. På endnu længere sigt skal huset rives ned og der skal bygges boliger. Det er et markant hus, men det vil være alt for dyrt at renovere det og omdanne det til boliger. Derfor sælger vi det på sigt til en privat investor, der så kan bygge boliger og andre bymæssige aktiviteter. Men de kommende par år er det oplagt, at vi bruger området til parkering og dermed løser et akut problem,« siger Jesper Würtzen.

Selvom man med tiden skal sælge huset til en privat investor, så er det ikke nødvendigvis en guldgrube for Ballerup Kommune. For Postnord har betinget sig, at få en del af provenuet, når grunden skal sælges videre på et tidspunkt.

»Det er helt efter reglerne, og for Ballerup Kommune er købet ikke planlagt til at skulle være en økonomisk gevinst, men en investering i bymidten og Ballerup. Hvad man så kan sælge til, når tiden er inde, det kan vi ikke vide endnu,« siger Jesper Würtzen.

Løsning trods knaster

Under alle omstændigheder giver købet af posthusgrunden Ballerup Kommune lidt momentum efter Ballerup Ejendomsselskab trak sig fra byggeriet på pladsen og der samtidig har været en del kritik af netop de manglende parkeringsmuligheder.

»Det var lidt ærgerligt, at vi ikke kunne få Ballerup Ejendomsselskab til at bygge på pladsen, men jeg er meget optimistisk med hensyn til at finden en anden investor. Samtidig har vi lagt op til, at der skal etableres p-pladser ved Rolighedsvej og altså nu en mulighed for yderligere p-pladser på posthusgrunden, så snart Postnord har fundet et andet sted til deres postsortering. Så jeg glæder mig over, at der, trods forhindringer, ser ud til at komme en fornuftig løsning på det store projekt,« siger Jesper Würtzen.