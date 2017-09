Elever har talent – det skal dyrkes

Frederik (tv) og Oscar (midterst) fra Baltorpskolen Afdeling Rugvænget synes det er sjovt at være med i Junior Talent. Her får de både faglige udfordringer og møder nye kammerater, som Villads (th) fra Skovvejens Skole – Øst Foto: Privatfoto

Motivation: En række elever i 8. klasser i Ballerup er med i det nye Junior Talent-projekt, der skal gøre dygtige elever endnu dygtigere.

Af Ulrich Wolf

Det er sejt at være dygtig. Så kort kan man vel egentlig karakterisere det nye projekt, som folkeskolerne i Ballerup er gået med i.

Det er nemlig omdrejningspunktet for Akademiet for Talentfulde Unges (ATU) junior-afdeling, det såkaldte Junior Talent, der har indtaget Ballerups folkeskolers udskolingsklasser. Formålet er, at udvælge de elever i klasserne, der har et specielt talent og give dem muligheden for at deltage i et program, der skal give dem ekstra læring og udfordringer.

I alt er 34 elever fra 8. klasse blevet udvalgt og de skal nu fem dage pr. semester gå i en klasse på et gymnasium, hvor de bliver undervist på et højere niveau for at stimulere og motivere dem til at lære mere og udnytte, at de er specielt dygtige.

Mangler udfordringer

»Vi er et akademi, der har fokus på talentfulde unge. Mange dygtige unge risikerer at komme til at kede sig i folkeskolen og kan ende med at larme i timerne eller ryge på et helt forkert spor, fordi de ikke får udfordringer. Det er ikke kun ærgerligt for dem selv, men også for samfundet. Derfor vil vi hjælpe dem ved at give dem ekstra udfordringer. Der sidder typisk en eller to i hver klasse, der har specielle evner og dem vil vi gerne have det bedste ud af,« siger Ellen Smidt-Nielsen, sekretariatschef for ATU.

Helt konkret bliver de dygtigste unge hvert semester sendt på fem uddannelsesdage på et gymnasium, hvor en række faglærere indenfor alle fag underviser de unge. Det er ikke kun indenfor de ’hårde’ fag, at de får undervisning, men i en lang række fag, der så skal stimulere deres viden og motivation. Samtidig er det ifølge Ellen Smidt-Nielsen også en sjov opgave for lærerne at undervise en række elever, der stiller spørgsmål og er fagligt engagerede.

Skal håndtere talentet

»De 34 elever, der nu er udvalgt, kommer ind på et gymnasium i 10 dage på et år og her lærer de selvfølgelig en masse fagligt. Men de lærer også at håndtere deres talent, de lærer at præstere og mærke efter, hvad der motiverer. Samtidig møder de andre, der er som dem selv og finder ud af, at de ikke er alene med deres evner,« siger Ellen Smidt- Nielsen, der erkender at ATU kan virke lidt ’udansk’.

»Vi skal leve af viden i fremtiden, så det er vigtigt, at vi også dyrker vores talenter. Ganske som vi skal sørge for, at de svageste elever kommer med, så er det også vigtigt, at vi får det bedste ud af de dygtige elever. Det er ofte svært, fordi det i mange år har været lidt negativt at være alt for dygtig,« siger Ellen Smidt-Nielsen, som allerede nu arbejder på at få gjort Junior Talent endnu mere udbredt i Ballerup.

Flere skal med

»Junior Talent skal være et blivende tilbud og vi vil meget gerne udbrede projektet til at omfatte elever i 6.- 7. klasse og på erhvervsskolerne, hvor der jo også sidder mange dygtige elever. Allerede tidligt kan man se elevernes specielle talenter, så vi skal have endnu flere med. Det må meget gerne være et program, som motivere alle elever i klasserne og alle gerne vil stræbe efter at komme med på. Det er ikke kun motiverende for de ’udvalgte’ unge. Det skal motivere alle og gerne løfte niveauet,« siger Ellen Smidt-Nielsen.

ATU begyndte for ti år siden på Nørre Gymnasium og har været en stor succes i gymnasiesammenhæng. For to år siden kom Junior Talent til og man har allerede mærket et stort behov for programmet på folkeskolerne, der nu altså også omfatter Ballerups skoler.