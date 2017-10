Hjullåse er ikke tilladt

debat: Kære Lone Madsen. Enten overhører du mig bevidst eller også har du svært ved at forstå hvad jeg skriver. Du har før fået svar på anvendelse af hjullåse. Jeg gentager, at vi ikke må anvende hjullåse, kun politiet må trække biler væk.

Af Helle Tiedemann (A) Formand for teknik- og miljøudvalget

Der er ikke en paragraf om hjullåse men det står i en ministeriel vejledning eller lignende. Der er et par kommuner i Danmark, som har bedt justitsministeriet om at få lov til at anvende hjullåse. Jeg aner ikke hvordan det går med det, men som jeg sagde til dig i kommunalbestyrelsessalen kan jeg anbefale dig at google lidt, du vil opdage, at der dukker rigtig meget op om emnet.

Du skriver, at det er borgere af anden etnisk herkomst som er lovbryderne i vores gågade. Jeg er helt uenig med dig i, at lægge ansvaret for lovovertrædelser på borgere af anden etnisk herkomst! Jeg træffer rigtig mange meget blege borgere i store biler i gågaden.

Korrekt at det koster ca. 1.6 millioner kroner at etablere løsningen med pullerter og omkring 300.000 kroner i drift om året. Det er dyrt ja, men det er farligt at lade være. Hvilken værdi har et menneskeliv hvis vi har et trafikdrab? For mig er der ingen tvivl!

Lad nu være med at lave det til et problem at vi skal have beredskabet ind i gaden ved sygdom og ulykker. Du har jo fået at vide, at det problem ikke eksisterer. Der kan ringes inden ankomst og så er pullerten nede når redningskøretøjerne når frem!

Der er heller ikke problemer for de som arbejder eller bor i gaden. Der vil være varekørsel fra klokken 7 til 11 daglig og beboerne har stort set udgang til bagsiden alle sammen, de få som ikke har, sørger vi rigtig godt for.