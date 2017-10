Pullertløsning rammer uskyldige

debat: Stor tak til Lone Madsen fra Nye Borgerlige for at gøre opmærksom på den pullertløsning som der pusles med. Det er ikke en hensigtsmæssig løsning fordi den rammer de mange som godt kan finde ud af at færdes fornuftigt og efter reglerne i vores gader.

Af Steen Normind, Hasselvej 15, Skovlunde

Der skal tages fat om nældens rod og ikke laves denne slagslappeløsninger som vil belaste borgerne med en årlig millionudgift i årene fremover. Det er uhensigtsmæssigt også fordi det formentlig blot er af forbigående karaktér.

Der findes flere gode løsninger som er både mere effektive og billigere end den alt for uovervejede pullertløsning. Det er de enkelte forbrydere som skal identificeres – fanges og straffes. Ikke samtlige borgere i Ballerup Kommune. En del borgere kommer slet ikke i Centrumgaden.

Løsningen med hjullås er jo en glimrende løsning. For så kører lovbryderne ikke længere og myndighederne får en mulighed for at få fat i de skyldige. Hvorfor skulle hjullås være forbudt når dette er en billig, effektiv og retfærdig løsning? Suppleret med kamera og evt. privat anmeldelse er det en effektiv løsning som kun rammer de skyldige. Det er politiets opgave at holde lov og orden i vore gader og stræder.

Det er politiets opgave at fange forbryderne og få dem straffet. Det gælder også i Centrumgaden. Det skal ikke gå ud over de lovlydige borgere. Hvorfor er det altid de mange som skal betale for de få bøllers forbrydelser?

Det er som om at undskyldningerne står i kø hver gang der skal foretages foranstaltninger imod nogle få lovbrydere, for ikke at straffe de skyldige. Et flertal af vore lokalpolitikere vil hellere belaste alle kommunens borgere med økonomisk dyre løsninger for at undgå denne konfrontation.

Lad os stå sammen om at få skrinlagt den forfærdelige pullertløsning og få indført effektive foranstaltninger som rammer de få bøller som ikke kan finde ud af det.