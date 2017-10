Fremtidens lysregulering

debat: Som kommentar til Ole Jensens indlæg, er det er glædeligt at se at også andre prøver at få til en ændring af lysreguleringen i Ballerup.

Af Anders Karlsson, Buestræde 9, Ballerup

Jeg har nogle cirka 2 år gamle klip fra Ballerup Bladet. Rubrikkerne i de svar Helle Tiedemann giver mig på mine spørgsmål er; ”Vi arbejder på grønne bølger” og ”Vi er i gang med at forbedre lysreguleringerne”.

Samtidigt skriver hun i mail til mig personligt, at hun været i kontakt med SWARCO, som meddeler, efter at have lavet beregninger af forholdene, at ”resultatet af disse beregninger er den samordning der i dag findes på strækningen. Det vil sige at der er mange forhold der skal ændres for at gøre det bedre end det er i dag”.

Hvad det er for forhold som skal ændre vides ikke. Og man tilføjer; ”hvis der ønskes en mere fyldestgørende og uddybende forklaring, har jeg vedlagt en kopi af beskrivelsen af samordnede signalanlæg fra lærebogen ”Vejtrafik, Trafikteknik & Trafikplanlægning” af Harry Lahrmann og Steen Leleur. Her står det præcist beskrevet”.

Hvis man søger efter pågældende bog på biblioteket, kan man se at det er udgivet i 1994. Så det lyder til, at hvis vi nogen gang i fremtiden skal få en fungerende lysregulering i Ballerup, skal kommunen nok henvende sig til en aktør med en noget anderledes tilgang til kundskabsopdatering, såvel dansk som udenlandsk.