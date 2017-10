Svar om lysegulering

debat: De sidste par uger har der været læserbreve om lysreguleringen i Ballerup Kommune, og jeg vil i den forbindelse gerne komme med lidt information.

Af Trine Baarstrøm, Center for By, Erhverv og Miljø i Ballerup Kommune

Ved årsskiftet 2015-16 blev den del af Frederikssundsvej, der ligger øst for Kildedalsvej, overdraget fra Vejdirektoratet til Ballerup Kommune. I den forbindelse gennemførte Vejdirektoratet en lang række tekniske ændringer og forbedringer af de signalanlæg, der nu hører under Ballerup Kommune, herunder at forbedre samordningen mellem signalanlæggene.

På Ballerup Boulevard bygger vi et nyt signalanlæg i forbindelse med indsnævringen af boulevarden samtidig med, at vi ændrer den tilladte hastighed. Derfor er det nødvendigt at se på samordningen af de eksisterende og det nye signalanlæg her. Dette tager vi efter planen hul på, når boulevarden står færdig.

Ændringerne i signalanlæggenes indstillinger og samordning er en ganske bekostelig affære, som derfor generelt kræver, at der bliver prioriteret. Da Vejdirektoratet for under to år siden har gennemarbejdet strækningen på Frederikssundsvej med henblik på bl.a. samordning, er det ikke planlagt lige foreløbigt at lave den helt store gennemgang her allerede.

Når signalanlæg på en strækning samordnes, søges det så vidt muligt at lave grønne bølger i begge retninger. Dette kan kun lade sig gøre, hvis forhold som blandt andet kørt hastighed og afstand mellem krydsene passer sammen. I de tilfælde, hvor det kun er muligt at lave grøn bølge i én retning ad gangen, efterstræbes det naturligvis altid at følge de største trafikstrømme i myldretiderne.