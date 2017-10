Det er dyrt at komme til kræfter igen

debat: Til vores politikere: Efter en mislykket operation og en efterfølgende otte ugers indlæggelse på hospital, havde jeg brug for massiv genoptræning.

Af Lisbet Petersen, Ålegårdsvej 26, Skovlunde

Ballerup Kommune henviste mig til Parken, hvor jeg kan bo og hvor der er fysioterapeuter og ergoterapeuter og fine muligheder for genoptræning. Der er personale døgnet rundt, som kan hjælpe os med det, vi ikke kan klare, så jeg er meget glad for dette tilbud.

Vi skal som sådan ikke betale for at bo her, men vi skal betale for maden og vask, rengøringsmidler og linnedservice. Det er sådan set fair nok, men prisen på 4082 kroner kan for nogen, som ikke har anden indtægt end deres folkepension være noget af et problem.

Jeg synes ikke, det er i orden, at man efter et sygdomsforløb, hvor man gerne skulle komme til kræfter, så man kan komme tilbage til sit hjem, skal ligge og spekulere på økonomien.

Derfor ville jeg ønske at de personer, der kun har folkepensionen som indtægt fik en reduktion i prisen.

Svar fra kommunen:

Kære Lisbet Petersen. Jeg er rigtig glad for, at vi her i Ballerup Kommune kan tilbyde genoptræningsophold under både gode faglige og gode fysiske forhold.

Det er korrekt, at man ikke skal betale for selve opholdet. Den udgift betaler kommunen. Som du selv nævner, så opkræves der 113,50 kroner pr. dag for kost; 7,61 kroner pr. dag for vask af privat tøj; 7,61 kroner pr. dag for rengørings- og toiletartikler samt 5,49 kroner pr. dag for linnedservice. Dette giver i alt en egenbetaling på 134,21 kroner pr. dag. I den periode man bor på vores korttidspladser, har man ikke de udgifter hjemme.

Det er muligt at fravælge vask af eget tøj samt linnedservice, hvis der er pårørende eller andre, der kan påtage sig opgaven. I princippet kan man også fravælge ordningen med mad og drikke, hvis man har pårørende, der kan løfte denne opgave, men det har vi nu aldrig set praktiseret.

Der er ikke mulighed for at få tilskud til nedbringelse af opkrævning for ophold på korttidsboligerne. Satserne er vedtaget af Kommunalbestyrelsen, og betalingen for kost bliver holdt inden for rammerne af, hvad Folketinget har vedtaget må være den højeste betaling.

Jeg kan tilføje, at jeg har fået at vide, at der har været tilfælde, hvor en borger har fået et personligt tillæg mod efterfølgende tilbagebetaling, ligesom der har været indgået aftaler om afdragsordninger, hvis det ikke har været muligt for en borger at betale det fulde beløb.

Man er som borger altid velkommen til at rette henvendelse til kommunen for at få rådgivning og vejledning i den slags situationer. Endelig så håber jeg du er kommet godt igennem genoptræningen og takker for din betragtning.

Lolan Ottesen (A), formand for Social- og Sundhedsudvalget