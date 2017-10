Vigtig sejr til BSF-piger

Amalie Thestrup og Simone Rydahl sørgede for to flotte mål - og dermed tre point, da BSF var i Odense. Foto: BSF

fodbold: BSF hentede tre point i 3F Ligaen, da de lokale piger i kvindernes superliga søndag var i Odense.

Af Redaktionen

Der ventede en vigtig kamp for BSF i den fynske hovedstad, hvor Odense Q var klar til at byde op til dans. Med en sejr ville BSF skabe stor afstand til bunden og samtidig hægte sig på i medaljekampen, mens et nederlag ville betyde det modsatte.

Efter en jævnbyrdig start med chancer til begge sider, var det BSF der kom foran midt i første halvleg, da Amalie Thestrup fulgte op på et langskud, der tog stolpen. Hun hamrede den sikkert ind i nettet, og således blev Thestrup endnu engang målscore for BSF. Hun har nu scoret fire mål i sæsonen.

Stillingen var også 1-0 til de i dagens anledning sortklædte gæster fra Ballerup-Skovlunde, da dommeren fløjtede til pause. Her blev der fra BSF’s side snakket om, at det var vigtigt at få scoret yderligere og dermed lukke kampen.

Efter pausen var det med BSF i mere dominans, og der var flere muligheder for at lukke kampen, hvilket dog ikke lykkedes takket være en stolpe der igen og igen tog fra, samt manglende skarphed i andre situationer.

Det betød, at Odense Q i de sidste ti minutter kunne satse offensivt og specielt på deres fysisk stærke spillere. Det skabte en del standardsituationer, som gjorde det lige spændende nok, men et hårdt kæmpende BSF hold afværgede igen og igen disse.

Et minut før tid kom forløsningen endelig, da Simone Rydahl efter en dribletur fra Natasha Shirazi, tog bolden forbi en Odense-spiller og lagde bolden sikkert ind. 2-0, hvilket også blev slutresultatet, og tre vigtige point for BSF.

BSF er nummer fem i 3F Ligaen, ét point fra nummer tre og á point med nummer fire. På lørdag, den 7. oktober, venter netop holdet på tredjepladsen, VSK Aarhus, på stadion i Ballerup Idrætspark.