LSF vandt ”Slaget om Egedal”

fodbold: Det er ikke hver dag der kommer et tophold forbi på Sydbank Arena, men en af sæsonens store overraskelser, Stenløse, kunne rent faktisk med en sejr bringe sig alene i spidsen i Danmarksserien.

Af Redaktionen

Men sådan gik det slet, slet ikke. Der var nemlig ”klasseforskel” som mange på tilskuerpladserne sagde – og det var altså med Smørumdrenge som dem der svingede taktstokken.

Allerede i det syvende minut kom LSF’erne til baglinjen og bolden blev spillet tilbage til Emil Scott, men desværre reddede Stenløses udmærkede målmand situationen for dem.

Men Stenløsespillerne fik aldrig ro. I det 17. minut kom Benjamin Madsen til baglinjen og spillede bagud til Scott og så sparkede han bolden i kassen til 1-0.

Der skulle ikke gå mere end tre minutter, så var der dømt ping-pong i LSF’s venstreside og bolden endte hos Mathias Gransee der sparkede bolden i kassen til 2-0 – det er lang tid siden, at kombinationerne har fungeret så godt.

Men Stenløse kom godt ud til 2. halvleg og de ville så gerne, men fik ikke lov. Til gengæld så fik LSF nu nogle omstillingerne og en af banens bedste spillere, Morten Larsen, opsnappede bolden. Den blev klinisk lagt mellem to forsvarsspillere og her kom Scott stormende til og med et fantastisk første-touch sparkede han bolden i nettet. Høj, høj klasse af begge to.

Var de færdige – nej da. Endnu en clearing og en høj bold til indskiftede Marc Lind og bolden blev snittet videre til Scott, der igen bare sparkede bolden i kassen til 4-0. Endnu et hattrick.

Til slut blev der byttet lidt rundt på tropperne og i det 79. minut kom Stenløse på tavlen, men kampen var afgjort. Det sidste kvarter blev kampen kørt hjem og der venter nu en spændende dyst mod topholdet Slagelse næste weekend.