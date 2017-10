Ballerup BK topper rækken

Endnu en sejr til Ballerup BK, da B1973 Herlev var på besøg i weekenden. Foto: Ballerup BK

fodbold: Vejret viste sig fra en ganske uinspirerende side søndag formiddag, da B1973 Herlev var taget den korte tur, for at møde Ballerup BK.

Af Redaktionen

Inspiration var der til gengæld masser af i hjemmeholdets spil, men gang på gang manglede der lige den sidste skarphed eller held i udførelsen. Efter et kvarter havde både Daniel Pless og Frank Nielsen haft hovedstødsforsøg på træværket, og det, der er inden for rammen, sidder lige i handskerne på Mark Hausted i B73-målet.

Det var derfor også et hjemmehold, som småskuffede måtte gå målløse ind til pausen. Men troen og gejsten var utvivlsomt til stede, så man besluttede bare at klø på efter samme opskrift.

Som sagt, så gjort. Det var dog de færreste, som havde regnet med, at vi skulle helt hen til det 71. minut, før scoringen kom. Heldigvis var det til Ballerup BK, og nok en gang var det Daniel Pless, som fik skovlet bolden i mål af to omgange.

Kort efter blev kampen punkteret endegyldigt, med et af de bedre mål, som er lavet i Gryden. Casper Bo Nielsen sendte Mark Petersen afsted i dybden, og uden større betænkningstid, så sendte han et projektil afsted mod kassen fra 25 meters afstand, og bolden strøg ind oppe under nettaget. Fantastisk scoring.

I den modsatte ende var der endnu en gang hermetisk lukket, og udeholdet havde en enkelt afslutning inden for rammen over de 90 minutter. Således måtte Ballerup BK ’’nøjes’’ med en 2-0 sejr, men de tre point bringer holdet i spidsen af rækken.