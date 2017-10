Måløv Boldklub samler fodboldtøj ind til Sierra Leone

Pigernes fodbolddragter på billedet er fra sidste års indsamling. Foto: Måløv Boldklub

velgørenhed: Hvis man har noget fodboldtøj eller -udstyr, men ikke bruger længere, kan man donere det til organisationen Fant.dk via Måløv Boldklub.

Af Redaktionen

Sidste år indsamlede Måløv Boldklub over 100 par fodboldstøvler, 50 bolde, 200 fodboldsæt med trøje og shorts plus det løse til det borgerkrigshærgede Sierre Leone via organisationen Fant.dk.

I år gentager fodboldklubben successen – og som noget nyt får de denne gang hjælp fra dameholdet i Måløv BK, ved også at have fokus på sports-bh’er og almindelige bh’er.

»Fant opretter fodboldklubber, i håb om at fattigdom og borgerkrigen kan holdes lidt på afstand. Men oven i det kom der en kæmpe mudderskred i sommers som kostede over 500 mennesker livet heriblandt 10 fodboldspillere fra Fant,« fortæller Jacob Kofoed fra Måløv BK.

Fodboldklubben indsamler fodboldstøvler, gummisko, handsker, benskinner, spillertrøjer, shorts, træningsdragter, trænings (og almindelige) bh’er og bolde. Men almindeligt hverdagstøj er også velkomment – alt skal bare være nyvasket.

Man kan aflevere tøjet ved døren i Måløv BK’s klubhus, eller stille det i carporten på Tjæreborgvej 35, Måløv i lukkede poser eller sække. Sidste frist lørdag den 14. oktober.

mia