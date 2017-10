Uhyggen vender tilbage til Tivoli

Der er zombier, genfærd, hekse og andre skrækkelige væsener på fri fod i Tivoli, når der fejres halloween i den gamle have. Foto: Lasse Salling/Tivoli

konkurrence: For 12. gang tager Tivoli hul på landets største Halloween-fest, som varer i tre uger fra den 13. oktober til og med den 5. november.

Af Mia Thomsen

Halloween i Tivoli er en de mest populære efterårsbegivenheder i Danmark. Når Tivoli for 12. gang tager hul på landets største Halloween-fest, bliver det med et rekordstort antal græskar, handelsboder, DM i kæmpegræskar, nye familieforestillinger og Monsters Night Out optog. Årets helt store efterårsnyhed bliver Det hjemsøgte Børnehjem der har til huse under den over 100 år gamle Rutschebane.

Vanen tro er der et hav af både hyggelig og uhyggelige boder at gå på opdagelse i. Med alt lige fra kunsthåndværk til bagværk, uldtøj og skræmmende halloween-udklædning, masker og andre skræmmende effekter.

For 10. gang danner Halloween i Tivoli også rammen om DM i kæmpegræskar. Konkurrencen er hvert år et tilløbsstykke, hvor tusindvis af gæster kommer for at se de imponerende kæmpegræskar af sorten Atlantic Giant.

Det store spørgsmål er om den tredobbelte danmarksmester Kim E. Bøndergaard fra Spjald i Jylland eller en af de øvrige deltagere kan slå sidste års vindergræskar på 342 kilo. Det bliver afsløret lørdag den 14. oktober klokken 11.30.

Lørdag den 28. oktober klokken 18 bliver Tivoli hjemsøgt af over 150 udklædte monstre, når Copenhagen Zombie Crawl lægger vejen forbi Halloween i Tivoli.

Fans af skræk og uhygge kan se frem til et optog med zombier, genfærd, filmuhyrer og andre skrækvæsener.

Optoget byder på mange gennemført udklædte monstre og fantasifulde kostumer, og man kan godt forvente, at zombier, genfærd og vampyrer tager en tur i Havens forlystelser sammen med én.

Vind en tur i Tivoli

I samarbejde med Tivoli sætter vi 3 x 2 billetter samt turpas på højkant til Ballerup Bladets læsere. For at deltage i konkurrencen skal du svare rigtigt på følgende spørgsmål:

Hvad vejede sidste års vindergræskar ved DM i kæmpegræskar i Tivoli?

Send dit svar samt navn og adresse på mail til vind@ballerupbladet.dk senest mandag den 9. oktober klokken 9.00. Vinderne får direkte besked og skal efterfølgende selv afhente præmien på redaktionen i Ballerup.