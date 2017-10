Fængselsdom for våben og narko

Genrebillede Foto: www.politi.dk

politi: En 48-årig mand fra Ballerup blev tirsdag idømt to år og syv måneders fængsel for at ligge inde med en skarpladt revolver, ammunition og en større parti narko i sin lejlighed i Magleparken i Ballerup.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk