Skyderi i Hede-Magleparken

politi: Natten til søndag var der mange blå blink i Hede--Magleparken. En 22-årig mand var blevet ramt i benet i et skyderi i området.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Omkring klokken 00.30 fik politiet en anmeldelse om et skyderi i Hedeparken, hvor der er blevet skudt flere gang mod en bil. To mænd sad i en bil, da de pludselig opdagede, at de blev beskudt. Den ene blev så ramt i benet og kom efterfølgende selv på hospitalet. Han var udenfor livsfare og blev relativt hurtigt udskrevet igen.

Skuddene er formentlig blevet affyret fra fortovet eller fra en anden bil. Manden er kendt af politiet for tidligere kriminalitet. Københavns Vestegns Politi kan heller ikke udelukke, at skyderiet er banderelateret og efterforsker stadig episoden.