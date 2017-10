Politi uge 39

Genrebillede Foto: www.politi.dk

døgnrapporten: Her er sidste uges døgnrapport fra Københavns Vestegns Politi:

Af Redaktionen

Indbrud i lejlighed

Onsdag den 27. september klokken 11 anmeldte en 41-årig kvinde fra Magleparken i Ballerup, at en ukendt gerningsmand havde brudt hoveddøren til hendes lejlighed op og herefter gennemrodet alle værelser. Hvad der er stjålet er endnu uvist, oplyser Københavns Vestegns Politi.

Bil beslaglagt

Onsdag den 27. september klokken 11.35 blev en personbil bragt til rutinemæssig standsning på Hyldebær Allé i Ballerup.

Føreren, en 26-årig mand, drejede rundt om et hjørne og skyndte sig ud af bilen og nægtede herefter at have kørt den, da en betjent sigtede ham for kørsel uden førerret.

Ved opslag i politiets systemer kunne det samtidig konstateres, at manden var sigtet i flere lignende tilfælde, hvorfor bilen blev beslaglagt mod førerens protest.

Endnu en bil beslaglagt

Torsdag den 28. september klokken 17.23 blev en personbil beslaglagt på Vestbuen i Ballerup, da en patrulje bragte føreren til standsning.

Det automatiske nummerpladegenkendelsessystem gjorde dem opmærksomme på, at ejeren af bilen var frakendt sin førerret. Bilen blev beslaglagt på grund af flere lignende sigtelser.