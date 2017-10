Politiet opretter visitationszone i Ballerup efter bandeskyderi

Visitationszonen dækker området omkring Nordre Ringvej, Ballerup Boulevard via Ballerup Idrætsby til Sydbuen/Vestbuen, omfattende Grantoften via Baltorpvej til Vestbuen, Frederikssundsvej, Ringvej 4, Klausdalsbrovej, Hillerødmotorvejen til Nordre Ringvej. Foto: Københavns Vestegns Politi

politi: Bandekonflikten får nu også konsekvenser i Ballerup og den nordlige del af Skovlunde, hvor politiet har oprettet visitationszone fra i dag og foreløbig tre uger frem.

Af Mia Thomsen

Politidirektøren for Københavns Vestegns Politi har i dag besluttet at etablere en visitationszone i dele af Ballerup Kommune og Herlev Kommune samt på grænsen til Glostrup og Rødovre Kommuner i perioden fra i dag tirsdag den 3. oktober klokken 16 til torsdag den 26. oktober klokken 23.00.

Beslutningen medfører, at politiet i perioden kan foretage stikprøvevis besigtigelse af personers legeme, undersøgelse af tøj og andre genstande samt køretøjer i et nærmere anvist geografisk område, skriver Vestegnens Politi i en pressemeddelelse.

Baggrunden for beslutningen er, at der for tiden er en konflikt i og omkring bandemiljøet i det storkøbenhavnske område. Der har senest været skyderi den 1.oktober på Magleparken i Ballerup, ligesom der tidligere har været anmeldelser om skud i visitationszonens område, oplyser politiet.

Det er kun fire dage siden, politiet oprettede visitationszone i Herlev/Mørkhøj-området efter et skyderi på Juni Alle i Mørkhøj den 28. september. Men efter det seneste skyderi i Magleparken natten mellem lørdag og søndag har politiet udvidet zonen mod vest til også at omfatte Ballerup og Skovlunde.

Videre ind mod København – helt ind til søerne på Nørrebro har Københavns Politi også i længere tid haft visitationszone på grund af de mange skyderier, så bandekonflikten har efterhånden bredt sig til et meget stort område.

Den nyoprettede visitationszone dækker området omkring Nordre Ringvej, Ballerup Boulevard via Ballerup Idrætsby til Sydbuen/Vestbuen, omfattende Grantoften via Baltorpvej til Vestbuen, Frederikssundsvej, Ringvej 4, Klausdalsbrovej, Hillerødmotorvejen til Nordre Ringvej.