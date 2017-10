»Det er svært at bibeholde optimismen«

Apoteker Mogens Palvad er en af de få tilbageværende forretningsdrivende i Skovlunde Centret. »Det er gået helt i stå herude,« siger han. Foto: Flemming Schiller

centerplaner: Det er ikke nemt at være forretningsdrivende i Skovlunde Centret. Usikkerhed og manglende information om fremtiden for det trængte center fylder meget hos de få tilbageværende butiksejere.

Af Mia Thomsen

Det er en sørgelig oplevelse at traske gennem det, der vel efterhånden dårligt kan kaldes et center i Skovlunde. Først skal man kringle sig igennem vejafspærringer, opbevaring af byggematerialer og maskiner, dernæst mødes man af tomme, triste butiksfacader, så man bliver helt i tvivl, om der overhovedet er liv i noget eller nogen derinde.

Men det er der! Sådan cirka lige midt i det hele ligger Skovlunde Apotek, hvor apoteker Mogens Palvad og hans ansatte er blandt de sidste forretninger til at holde liv i centret nord for boulevarden.

»Det er gået helt i stå herude. Jeg aner ikke, hvad der skal ske, hvor jeg skal flytte hen – eller hvornår. Sidst jeg talte med den nye ejer, snakkede han om et nyt ’sundhedshus’, som vi og muligvis også Matas kunne flytte over i. Men ud fra tegningerne ligger det hus slet ikke i ejerens del af området, så det kan han jo ikke love noget som helst om. Men vi kan ikke få noget konkret at vide,« fortæller den mismodige apoteker, der gruer for fremtiden.

»Det store skrækscenarie er, at der ikke sker mere. At vi bare fortsætter med at sygne hen og den ene butik efter den anden lukker eller bliver købt ud. Jeg må sige, at det er lidt svært at blive ved med at bibeholde optimismen. Det bliver også sværere at få et nyt center til at fungere optimalt hurtigt, når kunderne har vænnet sig til andre indkøbsmuligheder over en længere periode.«

De tomme butikslokaler ligger bare og venter på nedrivning. Men et nyt handelsstrøg på det gamle

Skovlunde Centers areal har stadig lange udsigter. Foto: Flemming Schiller

Ingen køreplan

Apoteker Mogens Palvad er ikke ene om, at føle sig overset og dårligt informeret. Ud mod Bybuen ligger Lizette C. Byrdals Nybolig-forretning, der som én af de eneste på strækningen stadig er åben.

»Vi er absolut klemt herude, og det er meget frustrerende, at vi ikke får noget som helst at vide,« siger Lizette C. Byrdal, der også er formand for centerforeningen i Skovlunde Centret.

Det tegnede ellers lyst, da centret langt om længe blev solgt i december sidste år. Den nye ejer, Bjørn Skouenby fra Dowo Management udtalte dengang til Ballerup Bladet, at han så »en masse potentiale i centret«, og at han »hurtigst muligt ville begynde dialog med kommunen og de forretningsdrivende om, hvad der nu skal ske.«

Det var sød musik i de forretningsdrivendes ører efter mange år med forfald, manglende vedligeholdelse og ligegyldighed fra den forrige ejers side.

»Som udgangspunkt var vi jo glade, dengang centret blev solgt. Vi havde bare gået og ventet på, at det ville ske. Så da det endelig skete, var vi virkelig positive og samarbejdsvillige og inviterede til møde med butikkerne og den nye ejer,« fortæller Lizette C. Byrdal.

»Vi fik at vide, at der ville ligge en køreplan for det videre arbejde med centret i marts-april. Men siden er der ikke sket noget som helst, og vi har ikke set skyggen af nogen køreplan. Til gengæld ser vi flere og flere butikker lukke, og os der er tilbage bliver mindre og mindre attraktive,« tilføjer hun.

Farvel pensionsopsparing

På apoteket er et par kunder ved at blive ekspederet, men selvom der stadig er gang i forretningen, er det ikke nogen guldgrube at ligge i Skovlunde Centret i disse tider, kan apoteker Mogens Palvad godt afsløre.

»Som forretninger er vi bundet på hænder og fødder. Vi kan ikke sælge, vi kan ikke vækste, vi har en virkelig usikker fremtid og det føles ærlig talt, som om man er ved at udsulte de få butikker, der er tilbage herude,« siger Mogens Palvad, der må se sin pensionsopsparing smuldre år for år, mens han fortsat kæmper for overlevelse i det trængte center.

»Fundamentet for at have et fungerende center i byggeperioden de næste to-tre år er fjernet allerede inden, det nye projekt er kommet i gang,« tilføjer apotekeren, der gætter på at der kun vil være omkring 10 butikker tilbage i Skovlunde Centret ved årsskiftet – mod tidligere tiders 33.

Flere butikker er lukket i den senere tid – blandt andet pizzeriaet, der på en håndskreven seddel

i vinduet fortæller, at de holder lukket i cirka to år. Foto: Flemming Schiller

Vejarbejdet gør det værre

Det store vejarbejde med at indsnævre Ballerup Boulevard bidrager også til følelsen af afskårethed, for der er maskiner, skilte, afspærringer og jordbunker alle vegne, som får området omkring centret til at virke endnu mere utilgængeligt.

»Nu er vejen blevet lukket helt heroppe for enden,« siger Lizette C. Byrdal og peger op mod enden af Bybuen, hvor der er spærret så bilerne ikke kan køre ud på boulevarden.

På den store parkeringsplads ud mod Torvevej er der også sat hegn og containere op til midlertidig opbevaring af forskellige byggematerialer, så det kan godt være lidt svært at gennemskue, hvordan man kommer ind til centret.

»Det er et stort problem at kunderne ikke kan komme hertil – eller i hvert fald at det er svært at finde ud af, hvordan man kommer ind eller ud,« siger Lizette C. Byrdal.

Til gengæld kan man stadig få en parkeringsbøde med på vejen, hvis man glemmer at stille p-skiven.

»Ja, parkeringsvagten har vi da stadig gående herude – trods alt,« siger Lizette med et skævt smil.

Den nye ejer, Bjørn Skouenby fra Dowo Management, har indrettet kontor i centret og opfordrer

butiksejerne til at komme til ham, hvis de har spørgsmål. Foto: Flemming Schiller

Ejer: »Det kan godt være, jeg kunne have informeret mere«

Den nye ejer, Bjørn Skouenby fra Dowo Management er lidt overrasket over kritikken fra butikkerne, men erkender at han måske godt kunne have informeret butiksejerne bedre.

»Som udgangspunkt har jeg været i dialog med alle butiksejerne, men problemet er, at der jo ikke er så meget at fortælle endnu. Vi ved simpelthen ikke, præcis hvad der kommer til at ske, før lokalplanen er vedtaget,« forklarer Bjørn Skouenby.

Lokalplanen var i høring frem til 5. september og lige nu sidder kommunen og behandler de mange høringssvar for at finde ud af, om der skal laves ændringer i det oprindelige lokalplansforslag. Den enelige lokalplan skal vedtages af kommunalbestyrelsen i november eller december – alt efter hvor hurtigt forvaltningen kan have den klar.

»Det er jo desværre sådan i disse planprocesser, at ting tager tid. Der er lange venteperioder, mange møder og frister der skal overholdes. Så det er en langstrakt affære,« siger Bjørn Skouenby og understreger, at kommunen faktisk har været uhyre effektiv her i Ballerup.

»At få en lokalplan igennem indenfor 12 måneder må betegnes som særdeles kort behandlingstid. Jeg har oplevet i andre kommuner, at sådan noget har taget over tre år, så Ballerup Kommune har virkelig lagt sig i selen.«

Samtidig forstår han godt, at processen kan føles lang for butiksejerne.

»Der kan selvfølgelig godt sidde en her og der og føle, at de ikke rigtig er en del af det. Vi har faktisk heller ikke et samlet forum, hvor vi mødes eller taler sammen. Det er jo ikke engang alle jeg har e-mailadresser på,« siger Bjørn Skouenby og fortsætter:

»Men altså, jeg sidder jo derude, når jeg ikke lige er på mit andet kontor, og jeg vil da opfordre butiksejerne til at henvende sig direkte til mig i stedet for til Ballerup Bladet, hvis de har nogle spørgsmål. Min dør står altid åben.«

Men det ændrer ikke ved, at nogle af butiksejerne føler sig dårligt informeret i processen indtil nu.

»Der har ikke været så meget at fortælle. Vi kan jo ikke begynde at lægge planer for området, før lokalplanen er endeligt vedtaget. Men det kan godt være, jeg kunne have informeret mere. Vi skulle måske have været bedre til at fortælle butiksejerne om processen – og hvorfor der går så lang tid, før vi kan gøre eller sige noget konkret,« medgiver Bjørn Skouenby.

Samtidig fortæller han, at han netop nu er ved at lægge sidste hånd på et nyhedsbrev, som bliver sendt ud til alle interesserede. Man kan gå ind på hjemmesiden www.skovlundebymidte.dk og skrive sig op, så får man dette og alle fremtidige nyhedsbreve om projektet.