Der bliver plads til naturen ved DTU-byggeriet

Det store areal bag ved DTU i Ballerup kan blive befolket af studerende og forskere fra netop DTU, hvis byggeplanerne blive en realitet. Men hverken Sømosen eller det rekreative område omkring mosen vil blive berørt, forsikrer Ballerup Kommune. Her kan man se det lysegrønne felt, hvor stort et område omkring Sømosen, der er fredet. Foto: pr-illustration

Byggeri: Rigtig mange er vrede over planerne om at bygge ved Sømosen og DTU. Men der er ingen grund til at frygte for naturen og dyrelivet, forsikrer Ballerup Kommune.

Af Ulrich Wolf

For nogle uger siden kom det frem, at DTU og en række private investorer vil etablere et campus-lignende område på de store arealer bag ved DTU. Ballerup Kommune har fra starten været positive overfor planen og vil gerne sælge sin andel af arealet til at etablere 2-300 studieboliger.

Men siden har reaktionerne fra en lang række borgere været skarpe. Både på sociale medier og via læserbreve i Ballerup Bladet har folk givet udtryk for deres vrede over planerne, som de frygter vil gå ud over naturen og dyrelivet omkring Sømosen.

Nu forsikrer direktør for By, Erhverv og Miljø i Ballerup Kommune, Carsten Riis, at der bliver maser af plads til det grønne, hvis projektet bliver en realitet.

Området er fredet

»Der har aldrig været planer om at bebygge Sømosen eller de rekreative områder eller de forskellige faciliteter, eksempelvis sheltret, der er i området. Sømosen er fredet og i et bælte 40-60 meter fra stierne omkring Sømosen skal der heller ikke bebygges. Der er med andre ord ikke nogen grund til at frygte for, at naturen bliver ødelagt. Jeg medgiver, at vi nok ikke har været gode nok til at fortælle, hvor der skal bygges og hvor der IKKE skal bygges og man kan måske i det høringsmateriale, der er sendt ud, få en opfattelse af, at hele området er i spil. Det er det bestemt ikke. Det er helt forståeligt, at folk reagerer, men derfor er det også vigtigt, at vi fortæller, hvordan det hænger sammen,« siger Carsten Riis.

Han fortæller, at det område, der er tale om lige nu ligger hen som en brakmark-lignende område og at Ballerup Kommune kun ejer en lille del af det. Desuden er det nu udlagt som erhvervsområde og det betyder, at det kan anvendes til helt andre formål.

»Området er nu udlagt som erhvervsareal og det betyder, at en privat virksomhed i realiteten kunne komme i morgen med en byggetilladelse og placere et domicil der. Så synes vi faktisk, at det vil give mere tilbage til byen, hvis vi giver tilladelse til studieboliger. Det vil give meget mere liv til området og stadig med plads til, at naturen skal være her. Der er et klart behov for studieboliger, så hvis vi kan lave en plan, der giver plads til både mennesker og natur, så er det vores mål,« siger Carsten Riis.

Han påpeger, at det stadig er meget tidligt i processen og at der slet ikke er tegnet en streg til byggeriet endnu, men at man vil stille store krav til æstetik og at tænke det grønne ind i byggeriet.

Rykker længere væk

»DTU ønsker faktisk at rykke byggeriet væk fra deres del af grunde, der ligger tættest på Sømosen. Så nu ser det ud som om hele byggeriet rykker mod vest og skal ligge ved de vestlige DTU-p-pladser og det område der. Så det betyder, at byggeriet kommer endnu længere væk fra Sømosen og det grønne bælte omkring. Det passer os ganske godt, for vi er som kommune naturligvis interesserede i at bibeholde så meget af vores natur som muligt. Men vi er samtidig også interesserede i at få et livligt campus-område med plads til studerende, forskere og måske familier, der vil finde området interessant og måske inspirere dem til at bosætte sig i kommunen. Som det ser ud nu, vil man kunne kombinere tingene endnu bedre og det store rekreative areal og Sømosen vil forblive uberørt,« siger Carsten Riis.

For at sætte tingene ind i rette sammenhæng vil Ballerup Kommune afholde et borgermøde indenfor den kommende måneds tid, hvor man vil kunne høre om de præcise byggeplaner, gå en tur i området og få et lidt dybere kendskab til planerne.

»Samtidig vil vi gerne have input fra folk, så vi kan bruge det i den videre planlægning. Men under alle omstændigheder kan jeg sige, at man skal ikke frygte for, at Sømosen og de rekreative faciliteter bliver ødelagt. Det bliver de ikke,« pointerer Carsten Riis.