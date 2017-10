Gågaden bliver nu spærret af

Det står stadig skidt til med folks lyst og evne til at overholde loven i gågaden Ballerup. Her et billede fra torsdag den 21. september klokken 12.30, hvor adskillige bilister bruger gågaden som vej og parkeringsplads. Foto: Privatfoto

Afspærring: Kommunalbestyrelsen har endeligt besluttet at lukke Centrumgaden i Ballerup af med pullerter. Arbejdet går i gang så snart politiet har nikket ja.

Af Ulrich Wolf

Det har stået på længe nok og nu er det snart slut med ulovlig kørsel og parkering i Centrumgaden. Efter mange måneders debat og endnu flere måneders massive trafikproblemer i gågaden besluttede politikerne i kommunalbestyrelsen mandag at bevilge 1,6 milioner kroner til at spærre Centrumgaden af med pullerter ved alle de indgange, som man kan køre ind ad.

Dermed er det formentlig snart slut med at borgere i gågaden må flytte sig for biler, der kører eller parkerer.

Indgange afspærres

En næsten enig kommunalbestyrelse har vedtaget, at der skal etableres 12 permanente pullerter af granit på i alt syv indkørsler for at spærre permanente for indkørsel.

Der skal desuden etableres fire hæve/sænke pullerter på fire forskellige lokaliteter for at styre indkørslen og så skal der endelig etableres to faste pullerter af samme design som de automatiske pullerter ved Sct. Jacobsvej for at indsnævre kørebanen, så der kun friholdes tre meter til beredskab, når pullerten er nede.

Det betyder samtidig, at der vil være adgang forbudt for alle køretøjer undtaget udrykningskørsel, læger med akut ærinde og politiet samt sygetransport i forbindelse med kommunal eller regional transport af patienter. Desuden vil der blive åbnet automatisk for varekørsel mellem klokken 7 og 11 om formiddagen. Der vil ikke kunne udstedes beboerlicenser, som planen ligger nu og derfor vil der senere komme en dialog med beboerne om deres parkering.

Tilfredse politikere

Inden man sætter i gang, skal den endelige indretning og designet drøftes med politiet og beredskabet, og når de har endeligt godkendt planerne, så går arbejdet i gang.

»Det glæder mig, at vi nu får sat gang i en løsning. Egentlig havde vi valgt en lidt blødere løsning, den ville jeg nok selv have foretrukket, men den ville politiet ikke godkende. Så nu går vi all in og lukker gaden af,« sagde formanden for Teknik- og Miljøudvalget, Helle Tiedemann (A) i salen ved vedtagelsen.

Også Venstre er glade for, at der nu endelig er truffet en beslutning.

»Der er lys for enden af gågaden så at sige med denne beslutning. I Venstre har vi sagt det længe, at den eneste løsning er, at spærre af. Det er den eneste løsning, der holder trafikken væk, så vi glæder os over, at der nu er truffet en beslutning,« sagde Christian Skjæran (V).

Nye Borgerlige imod

Kun Nye Borgerliges Lone Madsen stemte imod. Hun mente, at man skulle straffe lovovertræderne ved at politiet var til stede og at kommunen kunne bruge hjullåse for at sikre, at lovovertræderne fik deres straf. Hun mente, at den nuværende løsning er dyr og en form for kollektiv afstraffelse, hvor skatteborgerne betaler for andres ulovligheder.

Derefter blev hun belært om, at hjullåse ikke er lovlige og at den nuværende løsning er den eneste gangbare med den politimæssige situation, der findes nu.

Men trods diskussionen blev forslaget vedtaget og vejen er nu stort set banet for en trafikfri gågade.