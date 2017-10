Tjek lige din lotto-kupon

En Vikinglotto-kupon med Joker købt i Ballerup er nu over to millioner kroner værd. Foto: Colourbox

Millionær: En Vikinglotto-kupon med Joker købt i 7-Eleven på Ballerup Station er lige blevet over to millioner kroner værd. Men hvem er den heldige ejermand?

Af Mia Thomsen

Nogle gange gør det måske ikke noget, at toget er forsinket – for man kan jo benytte ventetiden til at købe en Vikinglotto-kupon med Joker. Om det er det, der er sket for ejermanden af den heldige kupon købt i 7-Eleven på Banegårds Pladsen i Ballerup ved vi ikke, men efter Jokertrækningen i aftes er kuponen blevet 2.188.779 kroner værd, skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

Kuponen havde samme talrække, som den Joker-talkombination der blev trukket ud i går aftes: 2, 4, 0, 2, 8, 3, 1 . Den heldige ejermand af kuponen kan se frem til at være blevet 2.188.779 kroner rigere – og vil derfor også få mulighed for at benytte Danske Spils millionærrådgivning, som tilbydes alle vindere af præmier over 1,5 millioner kroner.

Danske Spil har endnu ikke hørt fra vinderen – og det er derfor heller ikke til at vide, om det er en lokal eller en passager på gennemrejse.