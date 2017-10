Møde på vej om Måløv-planer

Der var mødt mange frem til et dialogmøde i Måløv i 2015. Nu inviterer kommunen til endnu et møde om planerne i Måløv og opfordrer alle til at komme med input. Foto: Arkivfoto

dialog: De mange ting, der er i gang i Måløv skal nu debatteres på et dialogmøde i oktober.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk