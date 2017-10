12-årig vinder novellekonkurrence

Rebecca fra Ballerup har netop vundet Region Hovedstadens fantasy-novellekonkurrence. Nu skal den 12-årige til DM finalen i at skrive de bogstaver, hun ikke kan lade være med at skrive. Foto: Privatfoto

hæder: Hun kan bare ikke lade være med at skrive, 12-årige Rebecca fra Ballerup, der netop har vundet Region Hovedstadens fantasy-novellekonkurrence. Nu venter DM-finalen

Af Mette Sahl Larsen, Ballerup Bibliotek

Rebecca på 12 år har med sin fantasynovelle ”Gennem spejlet” vundet både Ballerups og Region Hovedstadens fantasy-novellekonkurrence i sin alderskategori. Hendes novelle er så god, at den går videre til finalen, hvor Rebecca har chancen for at blive danmarksmester.

Rebeccas og de øvrige finalisters noveller bliver nu læst af en jury bestående af forfatterne Jan Kjær, Dorte Roholte og Benni Bødker.

Tidsrejser gennem spejle

I Rebeccas novelle tager to børn på rejser i tiden gennem spejle. De lander i Inkariget i år 1512 og 1533, hvor de blandt andet er tæt på at blive ofret, får gudestatus og redder en pige fra Spaniens kolonisering.

Juryen i Gentofte skrev blandt andet, at ’det er en spændende historie med en god handling og persongalleri. Fantasy-elementerne er godt underbygget’.

Inspirationen til novellen fik Rebecca, da hun skrev en opgave om Inkariget i 5. klasse. Så da hendes mor opfordrede hende til at deltage i novellekonkurrencen, brugte Rebecca sommeren til at skrive skoleopgaven om. I juni var hun med til skriveworkshop på Ballerup Bibliotek med fantasyforfatteren Helle Ryding. Forfatteren gav hende gode råd og hjalp hende med at styrke fantasyelementerne i historien.

Rebecca er meget begejstret for fantasy bøger og læser allerhelst Harry Potter. Hun er også meget historisk interesseret og hendes yndlingsfag er historie. Måske fordi hendes far siden hun var lille, har læst faktabøger op for hende som godnatlæsning.

Stor skrivelyst

Rebecca MÅ bare skrive. Hun fortæller, at hun simpelthen har ”en masse historier i hovedet, som bare må ned på papir”. Faktisk har hun slet ikke tal på, hvor mange historier hun har fundet på. Hun har skrevet så længe, hun kan huske. En af hendes første historier handlede om en krokodille, der blev ædt. Den skrev hun længe før, hun lærte at stave rigtigt.

Når hun skriver, laver hun ikke handlingskurver først.

»Jeg har det hele inde i hovedet, og når jeg først begynder at skrive, kan jeg slette ikke stoppe igen«, fortæller hun.

Hvis hun skal give et godt råd til andre børn og unge, der kan lide at skrive, er det:

»Skriv så mange ideer som muligt ned på papir. Så har du nogle ideer og ikke går i stå i handlingen«.

Danmarksmester i karate

Rebecca er meget ambitiøs og dedikeret i alt hvad hun gør. Hun er Danmarksmester i karate og nu finalist i den landsdækkende novellekonkurrence. Lige nu har hun ikke planer om at blive forfatter. Rebekka har lyst til at blive læge og måske skrive bøger i sin fritid.

Novellekonkurrencen i Ballerup i år er et led i Ballerups ”Skammerfestival” med Lene Kaaberbøls fantasyunivers ”Skammerens datter” som omdrejningspunkt.

Vinderen af novellekonkurrencens finale offentliggøres den 21 oktober på Herlufsholm Fantasy Bogmesse.