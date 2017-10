Kandidaterne fra de tre partier, der nu har indgået valgforbund. Fra venstre Ole Foss Andersen fra Alternativet, Ali Abbasi fra Enhedslisten og Ulrik Falk-Sørensen fra SF. Foto: Privatfoto

KV17: Enhedslisten, Alternativet og Socialistisk Folkeparti i Ballerup har indgået teknisk valgforbund.

Af Ulrich Wolf, ulrich@ballerupbladet.dk

Der bliver lavet alliancer på kryds og tværs i tiden op til kommunalvalget den 21. november. Nu har tre partier; Enhedslisten, Alternativet og SF i Ballerup indgået teknisk valgforbund.

Det betyder, at de tre partier kan optimere deres valgresultater og sikre, at de får sikkerhed for en retfærdig fordeling af resultaterne mellem partierne.

Valgforbundet er ikke politisk forpligtende, men det kan godt betyde, at de tre partier tager fælles initiativer under valgkampen.