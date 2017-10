Atlas-grunden er blevet til nyt boligkvarter

Parcelhuse og rækkehuse skyder op på den gamle Atlas-grund, Atlasvænge, overfor Grantoften. Foto: Privatfoto

byggeri: Det nye boligkvarter på den gamle Atlas-grund tager form. Alle 40 rækkehuse og størstedelen af de 38 parcelhusgrunde er afsat og beboerne flytter ind løbende.

Af Mia Thomsen

Arkitektgruppen meldet tæt på udsolgt af grunde på den tidligere Atlas-grund, Atlasvænge, der ligger ud til Baltorpvej overfor Grantoften. Kun godt og vel en håndfuld grunde er tilbage af de i alt 38 parcelhusgrunde, der sammen med fire hjørnegrunde bestående af i alt 40 rækkehuse, som alle er solgt, udgør det nye boligkvarter.

Arkitektgruppen har sammen med Ballerup Kommune arbejdet med tilblivelsen af lokalplanen, som gjorde det muligt at omdanne den tidligere industrigrund, hvor Atlas havde fabrik, til en ny del af byen, hvor en masse familier allerede er flyttet ind – eller er i fuld gang med at bygge deres nye hus.

»Atlasvænge er et godt eksempel på, hvordan man kan omdanne tidligere industri til et moderne boligkvarter. For at realisere sådan et projekt skal man kunne se potentialet, før der bogstaveligt talt er noget at kigge på,« siger Tony Christrup, der er udviklingsdirektør i Arkitektgruppen.

Salget gik hurtigere end forventet

Det er Arkitektgruppen, der har byggemodnet Atlasvænge, og i samarbejde med Home sælger parcelhusgrundene. Rækkehusene bliver opført af Milton Huse, der købte grundene af Arkitektgruppen i slutningen af 2015. Siden da er det gået stærkt, da salget gik hurtigere end forventet. De første beboerne flyttede ind i november 2016, og de sidste rækkehuse står klar til indflytning omkring årsskiftet.

Af de få parcelhusgrunde der er tilbage er flere i henhold til lokalplanen beregnet til toplanshuse, men det har vist sig at være et problem.

»Vi er pt. i dialog med kommunen om at få ændret denne bestemmelse, da det har vist sig, at efterspøgslen udelukkende går på huse i et plan. Så dette bliver det forhåbentlig snart muligt at søge dispensation for hos kommunen,« siger Tony Christrup.