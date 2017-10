Virtual reality på plejecentret

Herregruppen på plejecenter Lundehaven er de første, der har afprøvet de nye virtual reality-briller, som kan sende beboerne på tur ud af plejehjemmet. Til Thailand, i Tivoli eller en tur i gadekærret. Foto: Flemming Schiller

: Ballerup Kommune er med på noderne, når det gælder ny teknologi. Plejecentrene Lundehaven og Rosenhaven i Skovlunde har netop indkøbt to sæt virtual reality-briller, der kan tage beboerne med på rejse rundt i landet, til fremmede himmelstrøg eller blot hen om hjørnet til gadekæret i Skovlunde.

Af Dorthe Oxgren, dorthe@ballerupbladet.dk

»Kig op, kan du se den store haj. Prøv nu at kigge til venstre. Kan du se fiskene, Richard.«

Socialpædagog Kaja Jensen er i gang med at instruere en af plejecenter Lundehavens beboere i brugen af de nyindkøbte virtual reality-briller, som denne tirsdag formiddag bliver afprøvet af herregruppen på plejecentret.

En håndfuld mænd er bænket omkring et bord, flere af dem sidder i kørestol. Der er chips og chokolade i skålene og øl og snaps i glassene til at skylle efter med. Og så er der to sæt virtual reality-briller, som kan sende herrerne på tur til blandt andet Kattegatcentret i Grenå, Egeskov Slot på Fyn eller på langfart til Thailand.

Fra at have siddet forstenet hen, kommer der liv i Richard, da han får brillerne på. Han flytter hovedet fra side til side, sidder uroligt i sin kørestol og skubber pludselig fra med benene. Imens følger Kaja Jensen med på en tablet, hvor den samme film kører, så hun får et indblik i, hvad og hvornår han reagerer på det sete.

»Hvad er det for en? Er det en pigrokke,« spørger han interesseret og virrer med hovedet.

De virtuelle briller giver en tre-dimensional oplevelse, som sætter sanseapparatet i gang, forklarer Kaja Jensen, der også haft gode erfaringer med at bruge brillerne til de kvindelige beboere. En er glad for klassisk musik, og kunne ved hjælp af brillerne komme til opera i Rom. Andre kvinder har vist sig at være særdeles glade for 3D film af små børn, der sætter gang i minder om egne oplevelser og erfaringer.

Spæd begyndelse

»Vi så et indslag på TV2, der viste hvordan man i Rødovre havde haft succes med at bruge brillerne til demensramte, blandt andet så man en tidligere kirkesanger, der ved hjælp af brillerne fik en tur i en kirke. Og reaktionen var meget rørende. Derfor kontaktede vi firmaet, og har indkøbt to sæt briller, som vi deler med Rosenhaven,« fortæller Malene Svalling, der er sekretær og ansvarlig for de frivillige på plejecentret, og har været med til at indføre brillerne.

Brugen af VR-brillerne er stadig i sin spæde begyndelse, men håbet er, at de kan være til gavn for flere beboere. Indtil videre tyder det på, at brillerne har en god indvirkning, ikke mindst på de demensramte, der typisk har et meget fintfølende sanseapparat, der betyder, at nogle bliver urolige eller udadreagerende.

»Har en beboer en dårlig dag, kan brillerne måske også bruges til at muntre vedkommende op med, og har man været vant til at rejse til Thailand, så kunne et gensyn måske være rart,« siger Malene Svalling og understreger, at brugen af brillerne forudsætter, at personalet har et godt kendskab til beboerne og deres livshistorie, så de ikke uforvarende kommer til at fremkalde tidligere dårlige oplevelser hos de demensramte.

Foto: Flemming Schiller

Udviklet i byggebranchen

Sammen med brillerne har plejecentrene købt 20 forskellige film samt et 3D-kamera, så de selv kan optage små film fra gadekæret i Skovlunde eller den gamle flyveplads. Lokale oaser som beboerne genkender fra deres liv.

»De fleste af vores beboere har boet i Ballerup eller Skovlunde hele deres liv, så det giver god mening at kunne sende dem en tur rundt om gadekæret, hvis det var et sted, de har holdt af,« siger Malene Svalling.

Manden bag ideen om at bruge ny teknologi i ældreplejen er iværksætter Jesper Roy, der er direktør og medindehaver af virksomheden Take A Walk.

Han har i en årrække haft succes med at bruge VR-briller i byggeindustrien, hvor blandt andet entreprenører og arkitekter ved hjælp af 3D-brillerne kan få et indtryk af, hvordan planerne for et byggeri vil tage sig ud, når det er færdigt.

Men hvordan får man ideen til at bruge et element fra byggebranchen og overføre det til pleje af ældre mennesker?

»Det var et indfald, jeg fik. Jeg er iværksætter af natur, og har jeg tid til overs, så begynder ideerne at komme. Jeg ville gerne gøre noget godt. Ikke tænke i penge, men i hvordan jeg kunne gøre nogle mennesker glade, og sådan fik jeg ideen til, at man måske kunne gøre hverdagen på plejehjemmet lidt mere spændende for beboerne,« fortæller den 33-årige entreprenør, der kommer fra Smørum, men som i dag driver sin virksomhed fra hjemmet i Egtved.

I barndommens gade

Jesper Roy tog herefter kontakt til en række plejehjem for at spørge om, han måtte afprøve ideen hos dem. Et plejehjem i Kolding og ét i Vejle slog til, og snart var Jesper Roy i gang. Overrasket blev han, da han første gang satte et par briller på næsen af en plejehjemsbeboer.

»Jeg blev vildt overrasket over, hvor nysgerrige de var. En mand på 85 år gik blandt andet inde i en grotte og læste alle de skilte, der var. En anden mand kunne ved hjælp af brillerne komme til Thailand, og han blev så glad. Og jeg vil gerne give de ældre en konkret oplevelse,« siger iværksætteren.

Indtil videre har Jesper Roys firma lavet 20 forskellige optagelser fra blandt andet Thailand, Venedig, København og Århus, som de ældre kan opleve via brillerne. Tanken er, at de små film kan udvides med flere, således at de ældre kan få en tur ned ad barndommens gade eller rundt i det kvarter, de har boet i gennem et langt liv.

»Alle mennesker bliver glade, når nogen giver dem opmærksomhed. Og helt ærligt, så er livet på et plejehjem lidt trivielt. Med brillerne kan de få en smuttur til Rom. Hvem vil ikke gerne det,« spørger Jesper Roy.

Indtil videre er brillerne blevet testet på 100 testpersoner, og det tyder på, at teknologien har et stort potentiale i forhold til demente ældre. Jesper Roys firma har således fået 1,2 millioner kroner fra EU til at udvikle teknologien til gavn for mennesker med demens.

»Ballerup Kommune er mega seje. De har fulgt med. De har set, hvad vi kunne og kontaktet os og spurgt, hvordan de kunne være med, så jeg har haft en dialog med kommunen tidligt i forløbet.«

Tilbage i herregruppen på plejecentret i Skovlunde er Vagn frisk på at prøve brillerne.

»Jeg kan ikke se en skid,« griner han og roser chipsene, mens han kigger skælmsk på Malene Svalling. Denne tirsdag formiddag er han åbenlyst mere interesseret i sin øl og i at flirte med personalet end i at kigge på fisk i Kattegatcentret.

Foto: Flemming Schiller